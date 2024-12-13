У ТРЦ Gulliver відкриється дитячий парк розваг Papashon Kids на 2500 кв. м із першою в ЄС конусною гіркою

Дитячий парк розваг розпочне роботу 14 грудня на четвертому поверсі ТРЦ Gulliver. У просторі відкриється перша в Європі конусна гірка, повідомили в пресслужбі торгово-розважального центру.

Ключові факти

Парк розваг Papashon Kids має понад 15 ігрових і спортивних зон загальною площею 2560 кв. м. Зокрема, трирівневий ігровий лабіринт, смугу перешкод, батутну арену, ніндзя-парк, тюбінг-гірку, кінетичну стіну.

«Цього місяця ми відкрили хімчистку «Єнот-24», оновлений магазин косметики Yves Rocher і скоро відчинимо двері новенького Sinsay», – каже генеральна директорка БФК Gulliver Ірина Круппа.

Gulliver Ірина Круппа. Очікування щодо трафіку нового дитячого простору – від 3000 до 5000 гостей щоденно. Вартість вхідного квитка – 500 грн на весь день.

Дитячий парк розваг Papashon в ТРЦ Gulliver Дитячий парк розваг Papashon в ТРЦ Gulliver Дитячий парк розваг Papashon в ТРЦ Gulliver Дитячий парк розваг Papashon в ТРЦ Gulliver Попередній слайд Наступний слайд

Контекст

«Гулівер» – один із найбільших багатофункціональних комплексів Києва, який має 150 000 кв. м під магазини й офіси і 35 поверхів. Головна особливість – розташування. ТРЦ побудований у центрі столиці прямо біля входу в метро «Палац спорту».

ТРЦ відкрився у 2013-му. Його побудували на кредитні кошти: основну частину з $441 млн надав Ощадбанк ($353 млн), приблизно чверть – Укрексімбанк. У 2012 році недобудований ТРЦ придбав бізнесмен Віктор Поліщук (на той момент – власник мережі електроніки «Ельдорадо», кількох великих складів і банку «Михайлівський»), стверджувало видання «Коммерсантъ».

Виторг ТОВ «Три О», що управляє ТРЦ, у 2023-му зріс на 12,9%, до 906,5 млн грн, випливає з даних YouControl. Водночас збиток скоротився на 78,2%, до 574,2 млн грн.

Компанію «Три О», яка є власником і керує БФК Gulliver, БЕБ звинувачує у несплаті податків на суму понад 145,8 млн грн.