Uklon будет работать на территории туристического комплекса Буковель

Украинский сервис Uklon будет работать в Буковеле. У клиентов появится возможность заказывать авто непосредственно по территории туристического комплекса, говорится в пресс-релизе компании от 9 декабря.

Подробности

Uklon запустит междугородние поездки на дальние расстояния – от комплекса до близлежащих туристических локаций в Ивано-Франковской области. На территории Bukovel Uklon работает сейчас в тестовом режиме.

Для путешественников из Киева Uklon в партнерстве с Mastercard предложил регулярный автобусный трансфер Uklon Ski Bus, который будет курсировать еженедельно из Киева в Bukovel в период с декабря по середину марта. Перевозчиком проекта стала компания Gunsel.

Для пользователей комплекса Bukovel будут доступны другие продукты и услуги, которые предлагает Uklon, в частности, сервис доставки Uklon Delivery, программа лояльности и подписка на регулярные донаты для защитников и защитниц.

Стоимость поездки по территории туристического комплекса будет формироваться по такому же принципу динамического ценообразования, как и во всех регионах присутствия Uklon, отметила компания.

Контекст

За первое полугодие 2024 года сервис Uklon нарастил количество поездок в Украину на 30%, сказал СЕО компании Сергей Гришков в интервью Forbes Ukraine. По данным дашборда monobank, Uklon занимает первое место на украинском рынке по количеству заказов.

В конце октября стало известно, что во Львовской области запустят пилотный проект для вызова такси через сервисы Bolt и Uklon во время комендантского часа. Для передвижения по Львову ночью необходим пропуск, который можно получить в комендатуре. Пропуск и обновленные военно-учетные документы должны иметь все водители сервисов, которые будут работать в ночное время, отметил руководитель аппарата Львовской ОВА Тарас Грень.