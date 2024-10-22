Украина договорилась о привлечении €200 млн грантовой помощи от Франции

Украина подписала имплементационное соглашение с Францией, открывающее возможность привлечь €200 млн грантовой помощи, сообщает Минэкономики. Документ является продолжением подписанного в июне соглашения в присутствии президентов Владимира Зеленского и Эмманюэля Макрона. Средства будут направлены на восстановление критически важной инфраструктуры.

Ключевые факты

Подписание имплементационного соглашения к грантовому соглашению между Украиной и Францией открывает возможность привлечь €200 млн. До 50% этих средств будет выделено на закупку украинских товаров и услуг для проектов восстановления.

«Эти проекты будут реализованы в тесном сотрудничестве с французскими компаниями, которые активно поддерживают Украину и трудоустраивают 25 000 человек в нашей стране», – сообщила первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко.

Согласно сообщению, идет работа над расширением мандата Группы AFD в Украине для поддержки украинских предприятий. Французское агентство по вопросам развития, Общество содействия и участия в экономическом сотрудничестве (PROPARCO) и организация Expertise France смогут предоставлять ссуды, гранты, гарантии или другие формы финансовой и технической помощи.

Такая поддержка может быть предоставлена государственным или частным предприятиям, банковским учреждениям, объединениям, организациям, а также любым находящимся в Украине юридическим лицам.

Контекст

Подписание грантового соглашения между правительствами Франции и Украины состоялось в июне в Париже. Грантовые средства правительства Франции в сумме €200 млн будут направлены на реконструкцию и восстановление критически важной инфраструктуры. Из них €60 млн предусмотрены на поддержку энергетического сектора Украины.

Ключевыми секторами, которые получат финансирование, являются здравоохранение, энергетика, водоснабжение и водоотвод, разминирование, цифровые технологии, инфраструктура, сельское хозяйство, переработка отходов и жилищное строительство.