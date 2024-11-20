Украина готова к возвращению Крыма дипломатическим путем – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил о готовности Украины вернуть Крым дипломатическим путем, не теряя десятки тысяч людей в бою. Об этом он сообщил в интервью Fox News . Президент также подчеркнул, что Украина не признает свои оккупированные территории российскими.

Ключевые факты

«Я уже говорил, что мы готовы вернуть Крым дипломатическим путем, – заявил Зеленский. – Мы не можем допустить, чтобы десятки тысяч наших людей гибли ради возвращения Крыма… Мы понимаем, что Крым можно вернуть дипломатическим путем».

Президент заявил, что Украина «не может юридически признать какую-либо оккупированную территорию российской», отвечая на вопрос, готов ли он уступить территорию в рамках мирного соглашения или соглашения о прекращении огня.

«Мы не можем юридически признать ни одну оккупированную территорию Украины российской. Речь о тех территориях… оккупированных Путиным до полномасштабного вторжения, с 2014 года, – ответил Зеленский. – Юридически мы этого не признаем, мы этого не принимаем».

Зеленский заявил Fox News, что Украина будет продолжать бороться и без поддержки США, но считает, что страна в конце концов потерпит поражение, если США прекратят военную помощь.

Контекст

В начале ноября WSJ сообщила, что новоизбранный президент США Дональд Трамп может предложить Украине заморозить войну с Россией, отказавшись от вступления в НАТО минимум на 20 лет. По данным источников, такой сценарий окончания войны сейчас обсуждают советники Трампа.

15 ноября канцлер Германии Олаф Шольц и Путин провели телефонный разговор. Этот звонок стал первым прямым общением политиков почти за два года, они обсудили прекращение войны в Украине. Канцлер Германии призвал главу Кремля вывести войска с оккупированных территорий. По информации Кремля, Путин отказался.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на этот телефонный разговор: «Минска-3» не будет – нам нужен реальный мир». После ракетных обстрелов Одессы 18 ноября Зеленский заявил: «Россия показывает, что ее интересует действительно: только война. И этот сигнал должны услышать во всех частях света…»

20 ноября агентство Reuters со ссылкой на пять осведомленных источников сообщило, что президент РФ Владимир Путин готов обсуждать с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом соглашение о прекращении огня в Украине, но исключает какие-либо существенные территориальные уступки и настаивает на том, чтобы Киев отказался от вступления в НАТО. Впоследствии представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин открыт к переговорам, но не пойдет на «заморозку конфликта».