Україна готова до повернення Криму дипломатичним шляхом – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив про готовність України повернути Крим дипломатичним шляхом, не втрачаючи десятки тисяч людей у бою. Про це він повідомив в інтервʼю Fox News . Президент також наголосив, що Україна не визнає свої окуповані території російськими.

Ключові факти

«Я вже казав, що ми готові повернути Крим дипломатичним шляхом, – заявив Зеленський. – Ми не можемо витрачати десятки тисяч наших людей на те, щоби вони гинули заради повернення Криму… Ми розуміємо, що Крим можна повернути дипломатичним шляхом».

Президент заявив, що Україна «не може юридично визнати якусь окуповану територію російською», відповідаючи на запитання, чи він готовий поступитися територією в рамках мирної угоди або угоди про припинення вогню.

«Ми не можемо юридично визнати жодну окуповану територію України російською. Йдеться про ті території… окуповані Путіним до повномасштабного вторгнення, з 2014 року, – відповів Зеленський. – Юридично ми цього не визнаємо, ми цього не приймаємо».

Зеленський заявив Fox News, що Україна продовжуватиме боротися і без підтримки США, але вважає, що країна зрештою зазнає поразки, якщо США припинять військову допомогу.

Контекст

На початку листопада WSJ повідомила, що новообраний президент США Дональд Трамп може запропонувати Україні заморозити війну з Росією, відмовившись від вступу до НАТО щонайменше на 20 років. За даними джерел видання, такий сценарій закінчення війни зараз обговорюють радники Трампа.

15 листопада канцлер Німеччини Олаф Шольц та Путін провели телефонну розмову. Цей дзвінок став першим прямим спілкуванням політиків майже за два роки, вони обговорили припинення війни в Україні. Канцлер Німеччини закликав очільника Кремля вивести війська з окупованих територій. За інформацією Кремля, Путін відмовився.

Президент Володимир Зеленський відреагував на цю телефонну розмову: «Мінська-3» не буде – нам потрібен реальний мир». Після ракетного обстрілу Одеси 18 листопада Зеленський заявив: «Росія показує, що її цікавить насправді: тільки війна. І цей сигнал варто почути в усіх частинах світу…»

20 листопада агентство Reuters із посиланням на пʼятьох обізнаних джерел повідомило, що президент РФ Володимир Путін готовий обговорювати з новообраним президентом США Дональдом Трампом угоду про припинення вогню в Україні, але виключає будь-які значні територіальні поступки і наполягає на тому, щоб Київ відмовився від вступу до НАТО. Згодом речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Путін відкритий до переговорів, але не піде на «замороження конфлікту».