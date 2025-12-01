Нідерланди оголосили про черговий пакет військової допомоги в розмірі €250 млн для підсилення протиповітряної оборони України, заявив у соцмережі Х міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс 1 грудня.
- Гроші виділять в рамках ініціативи Prioritised Ukraine Requirements List (PURL), яка передбачає постачання американської зброї Україні за кошти європейських країн.
- На них Україна придбає засоби протиповітряної оборони, боєприпаси для F-16 тощо.
- «Україна терміново потребує додаткової військової підтримки для протидії інтенсивним повітряним атакам Росії… У ці вирішальні часи Україна може розраховувати на нашу підтримку!», – написав він.
Контекс
PURL, або ж «Список пріоритетних потреб України», започаткована 14 липня на зустрічі генсека НАТО Марка Рютте та президента США Дональда Трампа.
У межах програми Україна формує список першочергових потреб в озброєнні, а партнери фінансують закупівлі безпосередньо у США.
Формат PURL також суттєво пришвидшує отримання озброєнь: замість довгих процедур замовлень постачання здійснюються зі вже наявних американських запасів. Це дозволяє передавати Україні саме те озброєння, яке необхідне в конкретний момент.
Вісім балтійських і нордичних країн виділили додаткові $500 млн на ініціативу PURL, за якою європейські країни та Канада закуповують зброю виробництва США для України через механізм НАТО, повідомила пресслужба Альянсу 13 листопада.
