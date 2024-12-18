Украина получила €4,1 млрд от ЕС в рамках Ukraine Facility

Европейская программа на €50 млрд ориентирована на поддержку макрофинансовой стабильности Украины и функционирования ее государственных институтов.

В государственный бюджет Украины поступило €4,1 млрд макрофинансовой помощи от ЕС в рамках инструмента Ukraine Facility. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов 18 декабря.

Подробности

Средства будут направлены на приоритетные потребности госбюджета в социальной и гуманитарной сферах.

До конца третьего квартала Украина выполнила девять индикаторов, определенных в Плане Украины, что позволило вовремя и в полном объеме получить соответствующий транш.

Украина смогла полностью привлечь все предусмотренные в этом году транши в рамках программы Ukraine Facility. В 2024 году прямая бюджетная поддержка от ЕС превышает €16 млрд, что делает ЕС самым большим донором среди международных партнеров, отметил министр финансов Сергей Марченко.

На 2025 год программой Ukraine Facility предусмотрена финансовая поддержка в объеме около €12,5 млрд.

Контекст

В феврале 2024 года Европейский парламент утвердил программу Ukraine Facility, предусматривающую предоставление финансовой помощи Украине от ЕС в размере €50 млрд. Программа будет продолжаться с 2024-го по 2027 год и будет направлена на восстановление экономики, реализацию важных реформ и стратегических инвестиций.

Ukraine Facility предусматривает выполнение квартальных индикаторов, определяющих размер финансирования. Эти индикаторы включают основные направления реформ, приоритеты для инвестиций, а также обеспечение прозрачности и эффективного контроля за расходами. В рамках программы усиливается аудит для обеспечения надлежащего использования средств.

План был окончательно утвержден 14 мая 2024 года после одобрения Европейской комиссией и Советом ЕС.

Контроль за расходами в рамках программы будет осуществляться Госаудитслужбой Украины, которая будет проверять расходы на публичные закупки, компенсации и предоставление кредитов.

Программа содержит более 150 индикаторов по 69 направлениям реформ, которые должны быть реализованы до 2027 года. Министерство финансов вместе с Госаудитслужбой будет проводить аудит выполнения этих мер для обеспечения прозрачности и эффективного использования средств.

В начале декабря этого года Совет ЕС одобрил очередную выплату Украине в размере €4 млрд в рамках этой инициативы.