Україна отримала від Канади майже $300 млн на пільгових умовах

Україна отримала від Канади майже $300 млн (400 млн канадських доларів) фінансування на пільгових умовах. Про це 17 жовтня повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

Деталі

Кошти вже надійшли до державного бюджету, зазначив Шмигаль і подякував Канаді за незмінну солідарність.

Від початку повномасштабної війни Україна отримала від канадських партнерів $5,4 млрд прямої бюджетної підтримки.

З цих коштів уряд фінансує найважливіші бюджетні видатки, зазначив премʼєр.

Контекст

Наприкінці вересня набула чинності оновлена версія Закону про державний бюджет України на 2024 рік. Видатки зросли на 428 млрд грн, що, окрім підвищення податків, потребуватиме до кінця цього року додаткових запозичень.

У жовтні очікується транш від МВФ в обсязі $1,1 млрд, за яким, імовірно, послідує останній у цьому році транш Ukraine Facility в розмірі $4,6 млрд. Це залишає потребу залучити ще $10,8 млрд з інших джерел. І це в умовах президентських виборів у США, які навряд чи полегшать завдання. Скільки уряду потрібно залучити на борговому ринку, читайте в матеріалі Forbes Ukraine.