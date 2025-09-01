Украина первой в мире внедрила государственные услуги с использованием искусственного интеллекта. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров 1 сентября.

Подробности

На портале «Дія» появился виртуальный помощник «Дія.АІ», который не только отвечает на вопросы, но и предоставляет услуги непосредственно в чате. В скором времени он будет доступен и в мобильном приложении.

Возможности «Дія.АІ»:

Предоставляет услуги в чате, например, выдает справку о доходах по одному уведомлению.

Консультирует по всем услугам «Дії» – от регистрации ФЛП до оформления «Пакунок малюка».

Подбирает услуги в зависимости от ситуации, в частности помогает с программой «єВідновлення».

В настоящее время «Дія.АІ» функционирует в режиме открытого бета-тестирования, а пользователи могут оставлять отзывы для улучшения сервиса.

К 2030 году Украина стремится войти в тройку мировых лидеров по внедрению ИИ в государственный сектор.

Контекст

Министерство цифровой трансформации Украины учредило центр компетенций по искусственному интеллекту и назначило его руководителей. Основная цель ИИ-отдела – разработка национальной стратегии развития ИИ и содействие росту украинских ИИ-стартапов на 50% ежегодно. Пост главного директора по искусственному интеллекту (CIAO) занял Данило Цьвок, ранее являвшийся продуктовым директором Metinvest Digital.

Техническим директором (CTO) ИИ-отдела назначен Дмитрий Овчаренко, экс-руководитель практики генеративного ИИ в SoftServe, одной из ведущих ІТ-компаний Украины.

Центр будет сосредоточен на следующих задачах: разработка национальной стратегии ИИ, создание программ для инвестирования в исследования и ИИ-разработки, внедрение ИИ-технологий в государственное управление, цифровые услуги, образование, здравоохранение и военную сферу, поддержка ИИ-стартапов с целевым ростом на 50% ежегодно.

4 февраля вице-премьер-министр по цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал запуск ИИ-ассистента в приложении «Дія» в первом квартале 2025 года. Ассистент будет обрабатывать жалобы граждан и перенаправить их в соответствующие учреждения. По словам Федорова, ИИ уже обрабатывает 52% обращений в службу поддержки «Дії».