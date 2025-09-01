Підписка від 49 грн
Україна представила першого у світі ШІ-асистента для надання державних послуг

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Україна першою в світі запровадила державні послуги з використанням штучного інтелекту. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров 1 вересня.

  • На порталі «Дія» з’явився віртуальний помічник «Дія.АІ», який не лише відповідає на запитання, а й надає послуги безпосередньо в чаті. Незабаром він буде доступний і в мобільному застосунку.

Можливості «Дія.АІ»:

  • Надає послуги в чаті, наприклад, видає довідку про доходи за одним повідомленням.
  • Консультує щодо всіх послуг «Дії» – від реєстрації ФОП до оформлення «Пакунка малюка». 
  • Підбирає послуги залежно від ситуації, зокрема допомагає з програмою «єВідновлення». 
  • Наразі «Дія.АІ» функціонує в режимі відкритого бета-тестування, а користувачі можуть залишати відгуки для покращення сервісу.

До 2030 року Україна прагне увійти до трійки світових лідерів із впровадження ШІ в державний сектор.

Контекст 

Міністерство цифрової трансформації України заснувало центр компетенцій зі штучного інтелекту та призначило його керівників. Основна мета ШІ-відділу – розробка національної стратегії розвитку ШІ та сприяння зростанню українських ШІ-стартапів на 50% щороку. Посаду головного директора зі штучного інтелекту (CIAO) обійняв Данило Цьвок, який раніше був продуктовим директором Metinvest Digital.

Технічним директором (CTO) ШІ-відділу призначено Дмитра Овчаренка, екскерівника практики генеративного ШІ в SoftServe, одній із провідних ІТ-компаній України.

Центр зосередиться на таких завданнях: розробка національної стратегії ШІ, створення програм для інвестування в дослідження та ШІ-розробки, впровадження ШІ-технологій у державне управління, цифрові послуги, освіту, охорону здоров’я та військову сферу, підтримка ШІ-стартапів із цільовим зростанням на 50% щороку.

4 лютого віцепрем’єр-міністр із цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував запуск ШІ-асистента в застосунку «Дія» у першому кварталі 2025 року. Асистент оброблятиме скарги громадян і перенаправлятиме їх до відповідних установ. За словами Федорова, ШІ вже обробляє 52% звернень до служби підтримки «Дії».

