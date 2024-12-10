У Украины проблемы с фортификациями на Днепропетровщине. FT рассказала, что мешает возводить укрепления

Украина пытается завершить строительство оборонительных линий, способных остановить быстрое продвижение российских войск, но усилия тормозятся из-за отсутствия координации и коррупции, пишет Financial Times 10 декабря. По словам представителя парламентского комитета, правоохранительные органы открыли 30 уголовных дел о хищении $483 млн на строительстве оборонительных сооружений.

Подробности

В Днепропетровской области за год потратили $7,3 млн на фортификационные сооружения, но реальные результаты появились всего два месяца назад. Журналисты, посетившие этот регион, видели недостроенные оборонные линии и запущенные позиции.

Оборонную линию вокруг крупных городов достроили в конце октября, говорят чиновники. Но оборонительные рубежи между Великой Новоселкой, Кураховым и Покровском все еще не завершены. Там идет строительство второй линии, третья еще не заложена.

Украинские войска нуждаются в достаточном количестве оборонных позиций, чтобы было куда отступить, отмечает военный аналитик Роб Ли. Он также добавляет, что в Украине существует дефицит человеческих ресурсов, что усложняет строительство и удержание оборонных линий.

Система строительства фортификаций в Украине пока не работает на должном уровне из-за отсутствия профессиональных инженеров и эффективной координации. Это значительно усложняет оборону и подвергает угрозе безопасность стратегически важных регионов, отметило FT.

Чиновники часто не согласовывают с военными, где строить оборонительные линии. Задачу усложняют и экологические ограничения на вырубку лесов. По словам военнослужащего, россияне этих ограничений не соблюдают и вырубают столько леса, сколько вздумается, и строят более качественные укрепления.

Он рассказал, что за время войны его подразделение 32 раза передислоцировалось. Каждый раз приходилось строить собственные оборонительные позиции и собирать на это деньги.

Нехватка инженеров заставляет использовать пехотные бригады в качестве подрядчиков, говорит командир штурмового батальона Станислав Бунятов. По его словам, из-за этого солдаты тратят силы на строительство во время боевых действий.

Контекст

В ноябре 2023 г. при Минобороны была создана межведомственная рабочая группа, которая будет исследовать проблемы в строительстве военных и фортификационных сооружений.

Целью группы является внедрение реформы для определения зон ответственности: на первой линии обороны фортификационные сооружения строят военные подразделения, а на второй и третьей – Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины с помощью частных подрядчиков.

В январе 2024 правительство выделило 17,5 млрд грн из резервного фонда государственного бюджета на строительство фортификаций и защиту границы. Соответствующее решение было принято 19 января, сообщила пресс-служба Минэкономики.

В 2022–2023 годах Харьков потратил на фортификации около 2,1 млрд грн, а только за три месяца 2024 года – уже более чем вдвое больше. В прошлом году выручка компаний, участвовавших в строительстве, выросла в десятки раз. Почти половина лидеров по суммам подрядов – новички на рынке госзакупок. Детальнее о том, кто разделил почти 7 млрд грн, которые потратили на строительство фортификаций на Харьковщине, читайте в материале Forbes.