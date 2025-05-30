Меморандум Украины о перемирии содержит положение о прекращении огня на суше, на море и в воздухе, а также предусматривает, что мониторинг будет осуществляться международными партнерами. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на высокопоставленный украинский источник. Киев настаивает, что прекращение огня является предпосылкой для переговоров о мире.

Подробности

В ходе прямых переговоров в Стамбуле Украина и Россия договорились подготовить меморандумы. Украина уже передала свой документ России и США, в то время как Москва заявила, что представит свой меморандум только на следующем раунде переговоров в Стамбуле 2 июня.

Киев опасается, что российская делегация может выдвинуть неприемлемые условия, например требование отступления ВСУ с контролируемых территорий, чтобы затем обвинить Украину в срыве переговоров.

Специальный представитель Трампа по Украине Кит Келлог отметил, что украинский меморандум содержит 22 пункта, большинство из которых он считает «разумными». Он также призвал Киев участвовать в переговорах, даже если российский документ не будет предоставлен заранее, в противном случае это может быть расценено как отказ от мира.

Контекст

Прекращение огня на море и в воздухе – не новая идея для Киева. Впервые Украина непублично предлагала «воздушный» ceasfire еще летом 2024-го, рассказывал собеседник Forbes Ukraine в дипломатических кругах. Во второй раз идею дополнили еще «морским» прекращением огня на консультациях украинских, британских и французских чиновников в начале марта.

Именно предложение о прекращении огня в небе и на море украинская делегация привозила на переговоры с США в Джидде 11 марта. Но согласилась на них на более широкое предложение госсека Марко Рубио – о полном безусловном прекращении огня. Россия отвергает ее уже более чем 2,5 месяца.

16 мая 2025 года в Стамбуле состоялись первые с 2022 года продолжавшиеся один час переговоры между Украиной и Россией. По информации СМИ, Россия требовала отвода украинских войск с определенных территорий как условие прекращения огня, угрожая оккупацией Харьковской и Сумской областей.

19 мая Дональд Трамп провел переговоры с Владимиром Путиным, Зеленским и европейскими лидерами. Путин выразил готовность разработать меморандум о прекращении огня, в то время как Трамп призвал немедленно начать мирные переговоры.

27 мая специальный представитель США в Украине Кит Келлог сообщил, что США получили от Украины перечень условий мира и ожидают аналогичного меморандума от России. Он подчеркнул необходимость усиления давления на Россию для побуждения к переговорам.

29 мая Владимир Зеленский заявил, что Россия затягивает войну и избегает выполнения обещаний, в частности, не предоставив готовящийся уже более недели меморандум. «Слова с Москвой не действуют», – отметил он. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что без предварительного меморандума от России с четкими позициями по перемирию Украина не видит перспектив в следующем раунде переговоров. По его словам, для эффективности встречи этот документ необходимо получить заранее, чтобы делегация могла предметно обсудить позицию.