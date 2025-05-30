Меморандум України про перемирʼя містить положення про припинення вогню на суходолі, на морі та в повітрі, а також передбачає, що моніторинг за цим здійснюватимуть міжнародні партнери. Про це пише The New York Times з посиланням на високопоставлене українське джерело. Київ наполягає, що припинення вогню є передумовою для переговорів про мир.

Деталі

Під час прямих переговорів у Стамбулі Україна та Росія домовилися підготувати меморандуми. Україна вже передала свій документ Росії та США, тоді як Москва заявила, що представить свій меморандум лише на наступному раунді переговорів у Стамбулі 2 червня.

Київ побоюється, що російська делегація може висунути неприйнятні умови, наприклад, вимогу відступу ЗСУ з контрольованих територій, щоб потім звинуватити Україну в зриві переговорів.

Спеціальний представник Трампа по Україні Кіт Келлог зазначив, що український меморандум містить 22 пункти, більшість із яких він вважає «розумними». Він також закликав Київ брати участь у переговорах, навіть якщо російський документ не буде надано заздалегідь, інакше це може бути розцінено як відмова від миру.

Контекст

Припинення вогню на морі та в повітрі – не нова ідея для Києва. Вперше Україна непублічно пропонувала «повітряний» ceasfire ще влітку 2024-го, розповідав співрозмовник Forbes Ukraine у дипломатичних колах. Вдруге – ідею доповнили ще «морським» припиненням вогню на консультаціях українських, британських та французьких посадовців на початку березня.

Саме пропозицію припинення вогню у небі та на морі українська делегація привозила на переговори зі США у Джидді 11 березня. Але погодилась на них на ширшу пропозицію держсека Марко Рубіо – про повне безумовне припинення вогню. Росія відкидає її вже як 2,5 місяці.

16 травня 2025 року в Стамбулі відбулися перші з 2022 року переговори між Україною та Росією, які тривали одну годину. За інформацією ЗМІ, Росія вимагала відведення українських військ із певних територій як умову припинення вогню, погрожуючи окупацією Харківської та Сумської областей.

19 травня Дональд Трамп провів переговори з Володимиром Путіним, Володимиром Зеленським та європейськими лідерами. Путін висловив готовність розробити меморандум про припинення вогню, тоді як Трамп закликав негайно розпочати мирні переговори.

27 травня спеціальний представник США в Україні Кіт Келлог повідомив, що США отримали від України перелік умов для миру і очікують аналогічного меморандуму від Росії. Він підкреслив необхідність посилення тиску на Росію для спонукання її до переговорів.

29 травня Володимир Зеленський заявив, що Росія затягує війну та уникає виконання обіцянок, зокрема не надавши меморандум, який готується вже понад тиждень. «Слова з Москвою не діють», – зазначив він. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що без попереднього меморандуму від Росії з чіткими позиціями щодо перемир’я Україна не бачить перспектив у наступному раунді переговорів. За його словами, для ефективності зустрічі цей документ необхідно отримати заздалегідь, щоб делегація могла предметно обговорити позиції.