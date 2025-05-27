США получили от Украины перечень условий достижения мира и ожидают аналогичного меморандума от России. Об этом заявил специальный представитель президента США в Украине Кит Келлог в эфире Fox News .

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«Во время разговора Трампа с Путиным чуть больше недели назад российская сторона сообщила, что готовит меморандум по мирному урегулированию. Мы получили такой документ от Украины и теперь ждем российского, чтобы сравнить их», – отметил Келлог.

Он подчеркнул, что необходимо усиливать давление на Россию, чтобы побудить ее к переговорам с Украиной. В случае предоставления меморандума Россией планируется новая встреча для мирных переговоров, вероятно, в Женеве.

«Мы предлагали Ватикан как место встречи, но россияне отказались. Поэтому Женева может стать следующим местом, где президенты Трамп, Зеленский и Путин обсудят все детали», – добавил Келлог.

Контекст

16 мая в Стамбуле состоялись первые с 2022 года прямые переговоры между Украиной и Россией, которые длились чуть более часа. По данным СМИ, Россия требовала вывода украинских войск с определенных территорий для прекращения огня, угрожая оккупировать Харьковскую и Сумскую области.

Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что стороны обсудили обмен пленными в формате «1000 на 1000» и вопрос прекращения огня. Об обмене достигнуто соглашение, и уже проведены три таких операции.

19 мая президент США Дональд Трамп провел переговоры с Владимиром Путиным, Зеленским и европейскими лидерами. После разговора Путин выразил готовность работать над меморандумом с Украиной по прекращению огня. Трамп отметил, что Россия и Украина «немедленно начнут переговоры о прекращении огня и завершении войны».

РФ продолжает разработку меморандума относительно войны в Украине, в котором могут быть определены «возможные сроки» для заключения мирного соглашения, заявила представитель МИДа России Мария Захарова, пишет «Интерфакс».

По ее словам, по завершении подготовки меморандум передадут Украине. В Кремле надеются, что Киев также работает над подобным документом и пришлет свои предложения Москве.