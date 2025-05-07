Україна з початку року збільшила імпорт газу вдесятеро

Імпорт природного газу до України з початку року склав 1,12 млрд куб. м, свідчать дані ExPro станом на 5 травня. Порівняно з аналогічним періодом минулого року обсяги імпорту зросли майже в 10 разів – зі 118 млн куб. м.

Ключові факти

Суттєве зростання обсягів імпорту газу пов’язано з потребою в ресурсі на опалювальний сезон після пошкодження видобутку внаслідок російських атак у лютому. Зокрема, у лютому імпорт газу склав 512 млн куб. м, що стало найвищим рівнем з вересня 2023 року

Україна також розпочала підготовку до наступного опалювального сезону, імпортуючи природний газ для створення резервів на наступну зиму.

Основну частину газу було імпортовано з Угорщини – 669 млн куб. м, або майже 60% усього імпорту. Зі Словаччини імпортовано 261 млн куб. м газу (23%), з Польщі – 190 млн куб. м (17%).

Основним імпортером природного газу була Група «Нафтогаз» – майже 900 млн куб. м з початку року, або 80% усього імпорту. Крім того, окремі приватні компанії імпортували природний газ для подальшого продажу на аукціонах АТ «Укртрансгазу» на Українській енергетичній біржі.

У квітні–травні єдиним імпортером природного газу є НАК «Нафтогаз України». У травні компанія має намір імпортувати понад 400 млн куб. м природного газу з Угорщини та Польщі.

Контекст

Україна збільшила імпорт газу з Європейського Союзу цієї зими після того, як російські ракети пошкодили обʼєкти. Видобуток України міг впасти на 40% після російських ракетних атак по сектору.

До останніх атак Україна видобувала близько 52 млн кубометрів газу на добу, а взимку споживала від 110 до 140 млн кубометрів на добу. Країна покривала дефіцит із газосховищ.

Україна почала нарощувати імпорт газу на початку лютого, і з того часу обсяги значно зросли. За оцінками «Нафтогазу», до початку опалювального сезону Україна має імпортувати до 4,5 млрд куб. м природного газу.

Україна у квітні закачала до підземних сховищ газу (ПСГ) 258 млн куб. м природного газу. Порівняно з квітнем минулого року (460 млн куб. м) обсяги закачування скоротилися на 44%. Це пов’язано з пізнішим початком сезону закачування, який минулого року стартував 31 березня.