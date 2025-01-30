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Украина предложила ЕС изменить механизм экспорта агропродукции. Forbes узнал подробности

Влада Ясько /из личного архива
Влада Ясько
Forbes

1 хв читання

Министерство аграрной политики и продовольствия предложило партнерам из ЕС новый механизм экспорта украинской агропродукции, согласно которому поставки будут осуществляться по графику. Это сделает экспорт более прогнозируемым, рассказал в интервью Forbes Ukraine министр Виталий Коваль.

Подробности

  • Странам ЕС необходима большая прогнозируемость, говорит Коваль. Чтобы снять напряжение, возникшее в предыдущие годы, Минагрополитики предложило ЕС альтернативный вариант экспорта украинской агропродукции: экспортировать по графику определенное количество продукции в месяц.
  • «Риск, что режим автономных торговых преференций продлят, а после отменят, – есть. Поэтому мой главный вызов на этот год – диверсифицировать экспорт», – говорит Коваль.
  • По итогам прошлого года доля экспорта агропродукции в ЕС сократилась с 61% до 52%. В планах министерства постепенно уменьшать этот показатель до 40%.
  • Министерство диверсифицирует экспорт в ЕС. Так, открытием прошлого года стала Африка, ее доля в агроэкспорте выросла на 3%, до 11%, товарооборот составил $2,6 млрд. Возросли объемы экспорта в страны Ближнего Востока, Африки и Юго-Восточной Азии. Объем экспорта в Ливан вырос в 2,5 раза.

Контекст

В 2024 году ЕС продлил беспошлинный режим торговли с Украиной до июня 2025 года, приостановив пошлины и квоты на экспорт украинской продукции. Однако в июне 2024-го ЕС ввел квоты на экспорт шести видов агропродукции: яиц, сахара, меда, круп, пшеницы и мяса птицы. Обновленный режим будет действовать до 5 июня этого года. В частности, квота на экспорт сахара на 2025 год составляет 107 238 т, а на мясо птицы – 55 536 т, что в два раза меньше по сравнению с предыдущим годом.

В январе 2025-го Еврокомиссия начала переговоры с Украиной об изменении условий льготной торговли. Действующее соглашение предполагает приостановку пошлин и квот на экспорт в ЕС до июня 2025 года, но обсуждаются возможные изменения в условиях данного соглашения.

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