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Україна запропонувала ЄС змінити механізм експорту агропродукції. Forbes дізнався подробиці

Влада Ясько /з особистого архіву
Влада Ясько
Forbes

1 хв читання

Міністерство аграрної політики та продовольства запропонувало партнерам з ЄС новий механізм експорту української агропродукції, згідно з яким поставки відбуватимуться за графіком. Це зробить експорт більш прогнозованим, розповів в інтерв’ю Forbes Ukraine міністр Віталій Коваль.

Деталі

  • Країнам ЄС потрібна більша прогнозованість, каже Коваль. Щоб зняти напругу, яка виникла у попередні роки, Мінагрополітики запропонувало ЄС альтернативний варіант експорту української агропродукції: експортувати за графіком певну кількість продукції на місяць.
  • «Ризик, що режим автономних торгових преференцій продовжать, а потім скасують, – існує. Тому мій головний виклик на цей рік – диверсифікувати експорт», – каже Коваль.
  • За підсумками минулого року частка експорту агропродукції до ЄС скоротилася з 61% до 52%. У планах міністерства – поступово зменшувати цей показник до 40%.
  • Міністерство диверсифікує експорт до ЄС. Так, відкриттям минулого року стала Африка, її частка в агроекспорті зросла на 3%, до 11%, товарообіг сягнув $2,6 млрд. Зросли обсяги експорту до країн Близького Сходу, Африки та Південно-Східної Азії. Обсяг експорту в Ліван зріс у 2,5 раза.

Контекст

У 2024 році ЄС продовжив безмитний режим торгівлі з Україною до червня 2025 року, зупинивши дію мит та квот на експорт української продукції. Однак у червні 2024-го ЄС запровадив квоти на експорт шести видів агропродукції: яєць, цукру, меду, круп, пшениці та м’яса птиці. Оновлений режим діятиме до 5 червня цього року. Зокрема, квота на експорт цукру на 2025 рік становить 107 238 т, а на мʼясо птиці – 55 536 т, що вдвічі менше порівняно з попереднім роком.

У січні 2025-го Єврокомісія розпочала переговори з Україною щодо зміни умов пільгової торгівлі. Чинна угода передбачає зупинення дії мит та квот на експорт до ЄС до червня 2025 року, але обговорюються можливі зміни в умовах цієї угоди. 

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