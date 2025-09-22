НАК «Нафтогаз Украины» направил на закупку газа для прохождения зимы $1 млрд собственных средств, еще $1,5 млрд привлечено для импорта газа от Европейского банка реконструкции и развития, правительства Норвегии и других международных финансовых институтов. Об этом в интервью The Washington Post рассказал глава правления Сергей Корецкий.

Подробности

Украина уже законтрактовала почти 95% необходимого объема газа к моменту запуска централизованного отопления 1 ноября.

В феврале текущего года в результате вражеских атак было уничтожено 42% добычи украинского газа, сказал Корецкий. Он подчеркнул, что перед отопительным сезоном, вероятно, враг будет снова атаковать газовую инфраструктуру. «Скорее всего, Россия теперь будет массово атаковать энергетические объекты перед отопительным сезоном и зимой. Это терроризм в чистом виде», – сказал он.

Корецкий считает, что атаки на газовую инфраструктуру Украины стали ответом Москвы на прекращение транзита российского газа через украинскую территорию с 1 января после завершения многолетних контрактов.

В результате Украина вынуждена импортировать около 6 млрд кубометров газа – наибольший объем в истории страны, добавил председатель правления «Нафтогаза».

Контекст

В апреле ЕБРР предоставил кредит на €270 млн «Нафтогазу» для закупки газа, в августе договорились еще о €500 млн. Норвегия дополнила предоставленный под государственную гарантию кредит грантом €139 млн, который поступит через Специальный фонд кризисного реагирования ЕБРР. В конце июля «Нафтогаз» получил два кредита по 4,7 млрд грн от Укргазбанка и ПриватБанка для закупки газа.

13,2 млрд кубометров газа – это запланированный объем природного газа, который Украина должна накопить в своих подземных хранилищах к началу отопительного сезона 2025–2026 годов. Из этого объема примерно 4,5 млрд кубометров планируется импортировать, а остальное – обеспечить собственной добычей. Эта цель установлена ​​для обеспечения энергетической сохранности страны в условиях войны.

По состоянию на 14 сентября 2025 года в украинских ПХГ хранилось 12,055 млрд куб. м природного газа.