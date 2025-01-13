Украинская IТ-компания N-iX открыла офис в Индии. Сколько человек планируют нанять

Индия – источник сравнительно более дешевых кадров для украинского сервисного IТ, который третий год страдает от полномасштабного вторжения и мировой рецессии.

Одна из крупнейших украинских IТ-компаний N-iX открыла офис в индийском Бенгалуру. Город считается одним из крупнейших IТ-хабов мира с 1,5 млн айтишников.

Ключевые факты

Украинский N-iX открыл новый центр разработки в индийском Бенгалуру. IТ-компания выбрала Индию из-за относительно низких затрат и удобного часового пояса, сообщили DOU в N-iX.

К концу 2025 года N-iX планирует расширить индийский офис до 50 специалистов, а в следующем году – удвоить это количество. В новой локации компания ищет инженеров данных, архитекторов, DevOps-специалистов и других.

и других. Руководитель центра – Суман Прабху, с 2005-го работавший в американской IT-корпорации Cognizant Technology Solutions, из которых последние пять – в должности руководителя по внедрению цифровых проектов. В N-iX Прабху перешел в июне 2024-го, говорится в его странице в Linkedin.

Контекст

Основанная в 2002-м N-iX – сервисная IT-компания, которая имеет более 2200 специалистов в 25 странах, в частности, в Украине, Польше, Болгарии, США и Колумбии. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, облачных технологиях, аналитике данных, искусственном интеллекте, машинном обучении и т. д.

Среди клиентов – финансовые учреждения, производственные компании, логистические операторы, ритейл и e-commerce. Выручка в 2023-м – 4,8 млрд грн. В 2024 году N-iX впервые попала в рейтинг крупнейших частных компаний по версии Forbes Ukraine.

Сотрудничество с индийскими специалистами остается одним из наиболее финансово привлекательных решений, говорил в интервью Forbes Ukraine бывший финдиректор одной из крупнейших IT-компаний Ciklum Андрей Оксенюк. Она открыла индийский офис в 2021-м, и сейчас это вторая после Украины локация по количеству специалистов.

Непрерывный поток инвестиций из Китая, США и Западной Европы позволяет индийской IТ-индустрии быстро развиваться, сказал Оксенюк. Выручка местной IТ-индустрии в 2023-м оценивалась в $245 млрд, говорится в отчете IBEF.