Українська ІТ-компанія N-iX відкрила офіс в Індії. Скільки людей планують найняти

Індія – джерело порівняно дешевших кадрів для українського сервісного ІТ, яке третій рік потерпає від повномасштабного вторгнення та світової рецесії.

Одна з найбільших українських ІТ-компаній N-iX відкрила офісі в індійському Бенгалуру. Місто вважається одним з найбільших ІТ-хабів світу та має 1,5 млн айтівців. Про це повідомляє DOU.

Ключові факти

Українська N-iX відкрила новий центр розробки в індійському Бенгалуру. ІТ-компанія обрала Індію через відносно низькі видатки та зручний часовий пояс, повідомили DOU в N-iX.

До кінця 2025-го N-iX планує розширити індійський офіс до 50 спеціалістів, а наступного року подвоїти цю кількість. На новій локації компанія шукає інженерів даних, архітекторів, DevOps-фахівців та інших.

та інших. Керівник центру – Суман Прабху, який з 2005-го працював у американський IT-корпорації Cognizant Technology Solutions, з яких останні п’ять – на посаді керівника із впровадження цифрових проєктів. У N-iX Прабху перейшов у червні 2024-го, йдеться у на його сторінці у Linkedin.

Контекст

Заснована у 2002-му N-iX – сервісна IT-компанія, що має понад 2200 фахівців у 25 країнах, зокрема в Україні, Польщі, Болгарії, США та Колумбії. Компанія спеціалізується на розробці програмного забезпечення, хмарних технологіях, аналітиці даних, штучному інтелекті, машинному навчанні тощо.

Серед клієнтів – фінансові установи, виробничі компанії, логістичні оператори, ритейл та e-commerce. Виторг у 2023-му – 4,8 млрд грн. У 2024-му N-iX вперше потрапила у рейтинг найбільших приватних компаній за версією Forbes Ukraine.

Співпраця з індійськими спеціалістами залишається одним із найбільш фінансово привабливих рішень, говорив в інтервʼю Forbes Ukraine колишній фіндиректор однієї з найбільших IT-компаній Ciklum Андрій Оксенюк. Вона відкрила індійський офіс у 2021-му, і нині це друга після України локація за кількістю фахівців.

Безперервний потік інвестицій з Китаю, США та Західної Європи дає змогу індійській ІТ-індустрії швидко розвиватися, сказав Оксенюк. Виторг місцевої ІТ-індустрії у 2023-му оцінювався у $245 млрд, йдеться у звіті IBEF.