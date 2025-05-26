С начала 2025 года долларовые облигации Украины потеряли более 10% стоимости, что стало самым плохим результатом среди развивающихся рынков и пограничных рынков.

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В конце 2024 года ситуация была противоположной: инвесторы ожидали, что победа Дональда Трампа на президентских выборах в США будет способствовать прекращению огня и заключению мирного соглашения. Тогда украинские долларовые облигации стремительно росли в цене, а некоторые после реструктуризации в августе почти удвоили свою стоимость.

Однако сейчас инвесторы теряют веру в то, что Трамп сможет быстро добиться мира между Украиной и Россией. Хотя он предлагал провести встречу с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским в Турции, Россия направила только делегацию более низкого уровня, а Путин не явился.

На этом фоне отдельные инвесторы, в частности лондонский хедж-фонд Frontier Road, переключились на украинские корпоративные облигации, которые считают менее зависимыми от политических изменений.

Bank of America продолжает рекомендовать держать украинские государственные облигации, но предупреждает о «рисках снижения» из-за продолжающихся четвертый год боевых действий. В Morgan Stanley не прогнозируют завершения войны в 2025 году.

Некоторые украинские облигации, например «нулевые» с погашением в 2035 году, привязанные к будущим экономическим показателям, торгуются на уровне чуть выше $0,5 за доллар, тогда как в феврале их цена достигала около $0,7.

В то же время другие рынки Восточной Европы демонстрируют рост. Индекс акций в Варшаве, Праге и Будапеште принес инвесторам более 30% дохода в долларовом эквиваленте с начала года. Национальные валюты Польши, Чехии и Венгрии также укрепились, возглавив рейтинг среди развивающихся рынков.

Этому способствовала подготовка к возможному сокращению военной поддержки со стороны США, что побудило европейские страны, в частности Германию, пообещать значительно увеличить расходы на оборону, поддержав экономики региона.

Контекст

Ранее Дональд Трамп неоднократно заявлял, что сможет завершить войну в Украине за 24 часа. Однако в марте 2025 года он признал, что эти обещания были «немного саркастичными», и объяснил, что подразумевал желание достичь мира как можно быстрее, а не конкретный срок завершения войны.

После этого его администрация предложила 100-дневный план прекращения войны. Специальный посланник Трампа, генерал в отставке Кит Келлог в январе 2025 года озвучил эту идею, отметив, что цель – достичь мира в течение 100 дней.

В мае прошли переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле. Однако эти переговоры не принесли значительного прогресса. Россия отказалась от предложенного 30-дневного перемирия, а ее делегация была более низкого уровня, что свидетельствовало о нежелании серьезно обсуждать прекращение боевых действий.

После массированных российских атак на Украину Трамп подверг резкой критике президента РФ Владимира Путина, назвав его «совершенно безумным» и предупредив, что его действия могут привести к краху России. Это была самая острая критика Путина со стороны Трампа за все время конфликта и повлекла за собой обвал фондового рынка в РФ.