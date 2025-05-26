Від початку 2025 року доларові облігації України втратили понад 10% вартості, що стало найгіршим результатом серед ринків, що розвиваються, та прикордонних ринків. Про це пише Bloomberg.
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Деталі
- Наприкінці 2024 року ситуація була протилежною: інвестори очікували, що перемога Дональда Трампа на президентських виборах у США сприятиме припиненню вогню та укладенню мирної угоди. Тоді українські доларові облігації стрімко зростали в ціні, а деякі з них після реструктуризації в серпні майже подвоїли свою вартість.
- Однак нині інвестори втрачають віру в те, що Трамп зможе швидко досягти миру між Україною та Росією. Хоча він пропонував провести зустріч із Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським у Туреччині, Росія надіслала лише делегацію нижчого рівня, а Путін не з’явився.
- На цьому тлі окремі інвестори, зокрема лондонський хедж-фонд Frontier Road, переключилися на українські корпоративні облігації, які вважають менш залежними від політичних змін.
- Bank of America продовжує рекомендувати тримати українські державні облігації, але попереджає про «ризики зниження» через триваючі бойові дії, які тривають четвертий рік. У Morgan Stanley не прогнозують завершення війни у 2025 році.
- Деякі українські облігації, наприклад, «нульові» з погашенням у 2035 році, прив’язані до майбутніх економічних показників, торгуються на рівні трохи вище $0,5 за долар, тоді як у лютому їхня ціна сягала близько $0,7.
- Натомість інші ринки Східної Європи демонструють зростання. Індекс акцій у Варшаві, Празі та Будапешті приніс інвесторам понад 30% прибутку в доларовому еквіваленті від початку року. Національні валюти Польщі, Чехії та Угорщини також зміцнилися, очоливши рейтинг серед ринків, що розвиваються.
- Цьому сприяла підготовка до можливого скорочення військової підтримки з боку США, що спонукало європейські країни, зокрема Німеччину, пообіцяти значно збільшити витрати на оборону, підтримавши економіки регіону.
Контекст
Раніше Дональд Трамп неодноразово заявляв, що зможе завершити війну в Україні за 24 години. Однак у березні 2025 року він визнав, що ці обіцянки були «трохи саркастичними», і пояснив, що мав на увазі бажання досягти миру якнайшвидше, а не конкретний термін завершення війни.
Після цього його адміністрація запропонувала 100-денний план припинення війни. Спеціальний посланець Трампа, генерал у відставці Кіт Келлог, у січні 2025 року озвучив цю ідею, зазначивши, що мета – досягти миру протягом 100 днів.
У травні відбулися переговори між Росією та Україною в Стамбулі. Однак ці перемовини не принесли значного прогресу. Росія відмовилася від запропонованого 30-денного перемирʼя, а її делегація була низького рівня, що свідчило про небажання серйозно обговорювати припинення бойових дій.
Після масованих російських атак на Україну, Трамп різко розкритикував президента РФ Володимира Путіна, назвавши його «абсолютно божевільним» і попередивши, що його дії можуть призвести до краху Росії. Це була найгостріша критика Путіна з боку Трампа за весь час конфлікту та спричинила обвал фондового ринку в РФ.
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