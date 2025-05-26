Від початку 2025 року доларові облігації України втратили понад 10% вартості, що стало найгіршим результатом серед ринків, що розвиваються, та прикордонних ринків. Про це пише Bloomberg .

Деталі

Наприкінці 2024 року ситуація була протилежною: інвестори очікували, що перемога Дональда Трампа на президентських виборах у США сприятиме припиненню вогню та укладенню мирної угоди. Тоді українські доларові облігації стрімко зростали в ціні, а деякі з них після реструктуризації в серпні майже подвоїли свою вартість.

Однак нині інвестори втрачають віру в те, що Трамп зможе швидко досягти миру між Україною та Росією. Хоча він пропонував провести зустріч із Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським у Туреччині, Росія надіслала лише делегацію нижчого рівня, а Путін не з’явився.

На цьому тлі окремі інвестори, зокрема лондонський хедж-фонд Frontier Road, переключилися на українські корпоративні облігації, які вважають менш залежними від політичних змін.

Bank of America продовжує рекомендувати тримати українські державні облігації, але попереджає про «ризики зниження» через триваючі бойові дії, які тривають четвертий рік. У Morgan Stanley не прогнозують завершення війни у 2025 році.

Деякі українські облігації, наприклад, «нульові» з погашенням у 2035 році, прив’язані до майбутніх економічних показників, торгуються на рівні трохи вище $0,5 за долар, тоді як у лютому їхня ціна сягала близько $0,7.

Натомість інші ринки Східної Європи демонструють зростання. Індекс акцій у Варшаві, Празі та Будапешті приніс інвесторам понад 30% прибутку в доларовому еквіваленті від початку року. Національні валюти Польщі, Чехії та Угорщини також зміцнилися, очоливши рейтинг серед ринків, що розвиваються.

Цьому сприяла підготовка до можливого скорочення військової підтримки з боку США, що спонукало європейські країни, зокрема Німеччину, пообіцяти значно збільшити витрати на оборону, підтримавши економіки регіону.

Контекст

Раніше Дональд Трамп неодноразово заявляв, що зможе завершити війну в Україні за 24 години. Однак у березні 2025 року він визнав, що ці обіцянки були «трохи саркастичними», і пояснив, що мав на увазі бажання досягти миру якнайшвидше, а не конкретний термін завершення війни.

Після цього його адміністрація запропонувала 100-денний план припинення війни. Спеціальний посланець Трампа, генерал у відставці Кіт Келлог, у січні 2025 року озвучив цю ідею, зазначивши, що мета – досягти миру протягом 100 днів.

У травні відбулися переговори між Росією та Україною в Стамбулі. Однак ці перемовини не принесли значного прогресу. Росія відмовилася від запропонованого 30-денного перемирʼя, а її делегація була низького рівня, що свідчило про небажання серйозно обговорювати припинення бойових дій.

Після масованих російських атак на Україну, Трамп різко розкритикував президента РФ Володимира Путіна, назвавши його «абсолютно божевільним» і попередивши, що його дії можуть призвести до краху Росії. Це була найгостріша критика Путіна з боку Трампа за весь час конфлікту та спричинила обвал фондового ринку в РФ.