«Угледар» и «Скадовск». В «Дії» появились новые военные облигации

В приложении «Дія» доступны новые военные облигации – «Угледар» с доходностью с датой выплаты 29 апреля 2026 года и «Скадовск» с выплатой 7 апреля 2027 года. Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Подробности

Как приобрести облигации в «Дії»:

Войдите в «Дію».

На главном экране нажмите на раздел «Военные облигации».

Выберите облигацию (например, «Угледар» или «Скадовск»), партнера и количество.

Подпишите и оплатите.

В течение трех дней облигация появится в приложении.

Контекст

С началом большой войны правительство Украины приняло решение о выпуске военных облигаций. В отличие от обычных ОВГЗ, средства от их продажи направляются на поддержку Сил обороны и экономики Украины именно во время военного положения.

За 1000 дней с начала полномасштабного вторжения спрос на облигации внутреннего государственного займа среди украинцев вырос почти втрое – с 25,5 млрд грн до 72,61 млрд грн, по данным Минфина.

ОВГЗ стали важным источником финансирования государственного бюджета, уступая только международной финансовой поддержке. В целом за это время через выпуск гособлигаций государство привлекло 1,36 трлн грн ($36,8 млрд).

Среди украинских инвесторов наиболее популярные краткосрочные облигации со сроком погашения до одного года. Многие граждане начинают с небольших сумм и часто реинвестируют после получения первой выплаты. В частности, банки и инвестиционные компании уже внедрили мобильные приложения для упрощения процесса покупки облигаций, а Национальный банк Украины одобрил дополнительные меры по поддержке инвестиций в государственный долг.