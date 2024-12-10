Forbes Digital подписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

«Угледар» и «Скадовск». В «Дії» появились новые военные облигации

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

В приложении «Дія» доступны новые военные облигации – «Угледар» с доходностью с датой выплаты 29 апреля 2026 года и «Скадовск» с выплатой 7 апреля 2027 года. Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Подробности

Как приобрести облигации в «Дії»:

  • Войдите в «Дію».
  • На главном экране нажмите на раздел «Военные облигации».
  • Выберите облигацию (например, «Угледар» или «Скадовск»), партнера и количество.
  • Подпишите и оплатите.
  • В течение трех дней облигация появится в приложении.

Контекст

С началом большой войны правительство Украины приняло решение о выпуске военных облигаций. В отличие от обычных ОВГЗ, средства от их продажи направляются на поддержку Сил обороны и экономики Украины именно во время военного положения.

За 1000 дней с начала полномасштабного вторжения спрос на облигации внутреннего государственного займа среди украинцев вырос почти втрое – с 25,5 млрд грн до 72,61 млрд грн, по данным Минфина.

ОВГЗ стали важным источником финансирования государственного бюджета, уступая только международной финансовой поддержке. В целом за это время через выпуск гособлигаций государство привлекло 1,36 трлн грн ($36,8 млрд).

Среди украинских инвесторов наиболее популярные краткосрочные облигации со сроком погашения до одного года. Многие граждане начинают с небольших сумм и часто реинвестируют после получения первой выплаты. В частности, банки и инвестиционные компании уже внедрили мобильные приложения для упрощения процесса покупки облигаций, а Национальный банк Украины одобрил дополнительные меры по поддержке инвестиций в государственный долг.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
В новому журналі Forbes Ukraine: список 30 до 30 та унікальний проєкт «Дорослішання» спільно з UMCA
В новому журналі Forbes Ukraine: список 30 до 30 та унікальний проєкт «Дорослішання» спільно з UMCA

Заказывайте с бесплатной доставкой по Украине