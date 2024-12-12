Українські облігації зростають на тлі зростання шансів на перемовини про припинення вогню

Серед найбільш прибуткових цінних паперів – українські суверенні бонди з погашенням у 2035 році, які подорожчали на 10 центів і зараз торгуються за 59 центів за долар.

Українські суверенні облігації, які не передбачають виплат до 2027 року, стають все більш популярними серед інвесторів на тлі можливих перемовин щодо припинення вогню. Про це пише Bloomberg 12 грудня.

Деталі

Ці облігації, відомі як «B бонди», не виплачують купонів на початку, але обіцяють більші капітальні виплати, якщо економіка України відновиться більше, ніж прогнозує МВФ.

Міжнародні дипломатичні зусилля для завершення конфлікту вже розпочалися, однак залишаються серйозні перепони через територіальні претензії та амбіції України щодо вступу в НАТО. Хоча деякі, в тому числі Трамп, сподіваються на мирні переговори, сумніви щодо готовності президента Росії Володимира Путіна припинити війну зберігаються, оскільки його війська продовжують поступово захоплювати нові території.

Попри ці невизначеності, кілька великих фінансових установ рекомендують купувати українські облігації. Bank of America від початку листопада підтримує «B бонди», відзначаючи їхнє привабливе співвідношення ризику та винагороди. У свою чергу, Morgan Stanley бачить додаткові можливості зростання в бондах 2035 і 2036 років на основі можливості припинення бойових дій.

Зростання облігацій після реструктуризації боргу на $20 млрд у вересні принесло понад 40% доходу. Аналітики оцінюють ймовірність зростання бондів 2036-го на 70%. Облігації 2035 року з купоном 1,75% також продовжують зростати, досягнувши найвищої вартості після реструктуризації боргу.

Міжнародні інвестори, такі як Blackrock, Royal Bank of Canada і Allianz, володіють значними частками цих бондів, і ринок залишається оптимістичним щодо потенціалу для відновлення та відродження економіки України.

Контекст

У листопаді ціни на українські суверенні облігації зросли на 12% на тлі очікувань, що переобрання Дональда Трампа може прискорити завершення війни та поліпшити фінансову ситуацію в Україні. Це зростання відбулося на фоні змін на фінансових ринках і сподівань на можливі мирні переговори.

Президент України Володимир Зеленський висловив упевненість, що під час адміністрації Трампа війна в Україні може завершитися значно швидше. Він зазначив, що Україна має конструктивну взаємодію з новообраним президентом США і підкреслив, що українська сторона має чітку позицію щодо мирного процесу. Зеленський також заявив, що Україна, як незалежна країна, не сприймає підхід «сідай і слухай» і готова самостійно визначати умови переговорів з Росією.

Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск вказав на можливість початку мирних переговорів вже цієї зими. За його словами, Польща активно долучатиметься до обговорень і буде відповідальною за політичний календар переговорів під час свого ротаційного головування в Європейському Союзі з 1 січня. Туск також підтвердив, що президент Франції Емманюель Макрон відвідає Варшаву для обговорення підсумків переговорів із Трампом і Зеленським, які відбулися в Парижі.