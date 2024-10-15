Украинский фонд стартапов выдал $350 000 по результатам трех Pitch Days. Кто получил грантовую помощь

В рамках Грантовой программы Украинского фонда стартапов при поддержке UMAEF состоялись четвертый, пятый и шестой Pitch Days, по результатам которых жюри определило победителей на общую сумму $350 000. Об этом говорится в пресс-релизе фонда от 15 октября.

Подробности

Каждый проект получил финансирование в размере $25 000 или $50 000. Эти средства будут способствовать реализации инновационных идей и дальнейшему развитию проектов, поддерживая украинскую стартап-экосистему.

Победители четвертого Pitch Day на стадии pre-seed

Crosscheck Sustainability Suite – корпоративная платформа, упрощающая процесс внешнего аудита, втрое ускорив проверку комплаенса. iPlayARt – AR-приложение для обучения игре на музыкальных инструментах, использующее технологии дополненной реальности. Tayra – система, интегрирующая необходимую информацию в имеющуюся медицинскую базу, которой врач пользуется при приеме пациента. Bliss Brain – инновационное приложение для медитации на основе искусственного интеллекта.

Победители пятого Pitch Day на стадии seed

Swapp – мобильное приложение для купли, продажи и обмена подержанной одежды. Banani AI – генератор дизайна интерфейсов на основе кратких текстовых описаний, сгенерировавший дизайн интерфейса на основе краткого текстового описания экрана. Natulang – приложение для изучения языков, построенное на современных технологиях распознавания и синтеза речи. Sitniks – платформа, помогающая ритейл-бизнесу увеличить прибыль за счет автоматизации маркетинговых инструментов и ключевых бизнес-процессов.

Победителями шестого Pitch Day на стадии pre-seed

Neomi – автоматизированная платформа, покупающая продукты в соответствии с индивидуальными потребностями пользователя.

Robol – разработка человекоподобных роботов и автономных кафе, построенных на их базе, благодаря которым самостоятельно готовятся напитки, принимаются платежи и привлекаются посетители.

Контекст

В феврале этого года Украинский фонд стартапов вместе с Ukraine-Moldova American Enterprise Fund объявили о перезапуске флагманской программы Фонда. Инициатива направлена на активное развитие инноваций, экономическое усиление страны и повышение глобальной конкурентоспособности украинских проектов. В рамках программы планируется выделить $2,5 млн в поддержку перспективных украинских компаний на стадиях pre-seed и seed.

Чтобы получить грантовую поддержку от Украинского фонда стартапов, нужно зарегистрироваться на веб-портале Фонда, заполнить и подать заявку, которая будет оценена экспертами. В случае получения высоких баллов, аппликанты смогут представить свой проект на Pitch day и побороться за гранты в размере $25 000 или $50 000 (в зависимости от стадии проекта).

Украинский фонд стартапов – государственный институт, помогающий инновационным проектам и технологическим стартапам привлечь средства на ранних этапах и запустить собственные проекты.