Украинский сервис онлайн-вызова авто Uklon рассматривает возможность запуска в Албании

Украинская продуктовая ІТ-компания Uklon рассматривает возможность выхода на рынок Албании. Об этом пресс-служба Uklon сообщила по запросу Forbes Ukraine.

Ключевые факты

«Среди регионов, которые мы анализируем, есть страны Юго-Восточной Европы, в том числе и Албания», – говорится в ответе СЕО Uklon Сергея Гришкова по запросу Forbes.

В начале февраля топ-менеджеры компании Uklon встретились с представителями Албанского агентства инвестиционного развития, говорится в сообщении ведомства. «Представители Uklon представили свою бизнес-модель и планы расширения в Албании", – написали в агентстве.

По словам Гришкова, Uklon постоянно проводит анализ потенциально интересных рынков для экспансии. «Мы исследуем экономические и демографические показатели, технологичность рынка и конкуренцию, регуляторное поле и политики стран в поддержке развития диджитальных сервисов», – добавляет СЕО Uklon.

Контекст

Сейчас у Uklon один зарубежный рынок – Узбекистан. Весной 2024-го компания ушла с рынка Азербайджана по регуляторным причинам.

В 2025 году Uklon планирует выйти еще в одну страну, говорил соучредитель компании Сергей Смусь в эфире YouTube-проекта Business Breakfast от Forbes Ukraine в декабре 2024 года. «Сейчас у нас есть длинный и краткий списки этих стран. Это могут быть и европейские страны, и африканские», – говорил Смусь.

6 февраля Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил компании «Киевстар» приобрести контрольный пакет акций Uklon.

«Киевстар» подал заявку на приобретение Uklon в декабре 2024-го, сообщил Антимонопольный комитет по запросу Forbes Ukraine 24 января.

Согласно оценке аналитического отдела Forbes Ukraine, текущая цена компании может составить $40–80 млн.

Лидер украинского рынка Uklon закончил три квартала 2024-го с выручкой в ​​1,2 млрд грн, по данным YouControl. Это вдвое больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Для компании 2024-й – первый полноценный год без участия в операционном управлении соучредителей Сергея Смуся, Виталия Дятленко, Дмитрия и Виктории Дубровских. Они перешли в наблюдательный совет в августе 2023 года. Компанию возглавил Сергей Гришков. «После нашего выхода из операционки компания стала дороже», – говорил в декабре 2024-го Forbes Ukraine Смусь.