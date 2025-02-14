Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

Украинский сервис онлайн-вызова авто Uklon рассматривает возможность запуска в Албании

Люба Балашова /из личного архива
Люба Балашова
Forbes

1 хв читання

Украинская продуктовая ІТ-компания Uklon рассматривает возможность выхода на рынок Албании. Об этом пресс-служба Uklon сообщила по запросу Forbes Ukraine.

Отримуйте щоденний лист з останніми матеріалами та новинами від Forbes

Спасибо за подписку

Ключевые факты

  • «Среди регионов, которые мы анализируем, есть страны Юго-Восточной Европы, в том числе и Албания», – говорится в ответе СЕО Uklon Сергея Гришкова по запросу Forbes.
  • В начале февраля топ-менеджеры компании Uklon встретились с представителями Албанского агентства инвестиционного развития, говорится в сообщении ведомства. «Представители Uklon представили свою бизнес-модель и планы расширения в Албании", – написали в агентстве.
  • По словам Гришкова, Uklon постоянно проводит анализ потенциально интересных рынков для экспансии. «Мы исследуем экономические и демографические показатели, технологичность рынка и конкуренцию, регуляторное поле и политики стран в поддержке развития диджитальных сервисов», – добавляет СЕО Uklon.

Контекст

Сейчас у Uklon один зарубежный рынок – Узбекистан. Весной 2024-го компания ушла с рынка Азербайджана по регуляторным причинам.

В 2025 году Uklon планирует выйти еще в одну страну, говорил соучредитель компании Сергей Смусь в эфире YouTube-проекта Business Breakfast от Forbes Ukraine в декабре 2024 года. «Сейчас у нас есть длинный и краткий списки этих стран. Это могут быть и европейские страны, и африканские», – говорил Смусь.

6 февраля Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил компании «Киевстар» приобрести контрольный пакет акций Uklon.

«Киевстар» подал заявку на приобретение Uklon в декабре 2024-го, сообщил Антимонопольный комитет по запросу Forbes Ukraine 24 января.

Согласно оценке аналитического отдела Forbes Ukraine, текущая цена компании может составить $40–80 млн.

Лидер украинского рынка Uklon закончил три квартала 2024-го с выручкой в ​​1,2 млрд грн, по данным YouControl. Это вдвое больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Для компании 2024-й – первый полноценный год без участия в операционном управлении соучредителей Сергея Смуся, Виталия Дятленко, Дмитрия и Виктории Дубровских. Они перешли в наблюдательный совет в августе 2023 года. Компанию возглавил Сергей Гришков. «После нашего выхода из операционки компания стала дороже», – говорил в декабре 2024-го Forbes Ukraine Смусь.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Перший випуск 2025 року вже у продажу
Перший випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні