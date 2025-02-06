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АМКУ разрешил «Киевстару» покупку компании Uklon

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

По оценке Forbes Ukraine, текущая цена Uklon может составить $40–80 млн. /Shutterstock

По оценке Forbes Ukraine, текущая цена Uklon может составить $40–80 млн. Фото Shutterstock

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил разрешение компании «Киевстар» на покупку контрольного пакета акций Uklon. Такое решение было принято на заседании АМКУ 6 февраля, сообщил глава ведомства Павел Кириленко.

Подробности

  • ПАО «Киевстар» предоставили разрешения на контроль над компанией «UKLON LTD» и ООО «Тех уклон», «Уклон Корпорейт», «Уклон Украина», сообщил Кириленко. Такие решения по пяти заявлениям «Киевстара» приняли на сегодняшнем заседании Антимонопольного комитета Украины.

Контекст

«Киевстар» подал заявку на приобретение Uklon в декабре 2024-го, сообщил Антимонопольный комитет (АМКУ) по запросу Forbes Ukraine 24 января.

Согласно оценке аналитического отдела Forbes Ukraine, текущая цена компании может составить $40–80 млн.

Лидер украинского рынка Uklon закончил три квартала 2024-го с выручкой в ​​1,2 млрд грн, по данным YouControl. Это вдвое больше, чем за аналогичный период 2023-го.

Для компании 2024-й – первый полноценный год без участия в операционном управлении соучредителей Сергея Смуся, Виталия Дятленко, Дмитрия и Виктории Дубровских. Они перешли в наблюдательный совет в августе 2023 года. Компанию возглавил Сергей Гришков. «После нашего выхода из операционки компания стала дороже», – говорил в декабре 2024-го Forbes Ukraine Смусь.

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