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«Uber выбивать уже некуда, соперничать с Bolt – дорого». Uklon 14 лет шел к лидерству на рынке онлайн-такси в Украине. Что ему даст поглощение «Киевстаром»

Люба Балашова /из личного архива
Люба Балашова
Forbes

3 хв читання

Uklon продається «Київстару», навіщо Uklon продається /Getty Images

Uklon в процессе продажи украинскому мобильному оператору «Киевстар» Фото Getty Images

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Лидер украинского рынка онлайн-вызова такси Uklon в шаге от продажи «Киевстару» после годов борьбы с международными игроками Uber и Bolt. Почему сейчас лучшее время для этого и что бизнес выиграет от смены владельца?

Сервис онлайн-вызова такси Uklon может сменить владельцев, потратив 10 лет на борьбу с американским Uber и позже с эстонским Bolt. В декабре 2024-го оператор Киевстар подал заявку в АМКУ на покупку компании, узнал накануне Forbes Ukraine.

По количеству заказов Uklon является лидером на украинском рынке такси, говорит дашборд monobank. Зачем продаваться?

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