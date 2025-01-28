«Uber выбивать уже некуда, соперничать с Bolt – дорого». Uklon 14 лет шел к лидерству на рынке онлайн-такси в Украине. Что ему даст поглощение «Киевстаром»

Лидер украинского рынка онлайн-вызова такси Uklon в шаге от продажи «Киевстару» после годов борьбы с международными игроками Uber и Bolt. Почему сейчас лучшее время для этого и что бизнес выиграет от смены владельца?

Сервис онлайн-вызова такси Uklon может сменить владельцев, потратив 10 лет на борьбу с американским Uber и позже с эстонским Bolt. В декабре 2024-го оператор Киевстар подал заявку в АМКУ на покупку компании, узнал накануне Forbes Ukraine.

По количеству заказов Uklon является лидером на украинском рынке такси, говорит дашборд monobank. Зачем продаваться?