Український сервіс онлайн-виклику авто Uklon розглядає можливість запуску в Албанії  

Українська продуктова ІТ-компанія Uklon розглядає можливість виходу на ринок Албанії. Про це пресслужба Uklon повідомила на запит Forbes Ukraine.

Ключові факти

«Серед регіонів, які ми аналізуємо, є країни Південно-Східної Європи, зокрема й Албанія», – йдеться у відповіді СЕО Uklon Сергія Гришкова на запит Forbes.

На початку лютого топменеджери компанії Uklon мали зустріч із представниками Албанського агентства інвестиційного розвитку, йдеться в повідомленні відомства. «Представники Uklon представили свою бізнес-модель і плани розширення в Албанії», – написали в агентстві.

За словами Гришкова, Uklon постійно проводить аналіз потенційно цікавих ринків для експансії. «Ми досліджуємо економічні та демографічні показники, технологічність ринку і конкуренцію, регуляторне поле і політики країн у підтримці розвитку диджитальних сервісів», – додає СЕО Uklon.

Контекст

Зараз в Uklon один закордонний ринок – Узбекистан. Навесні 2024-го компанія пішла з ринку Азербайджану через регуляторні причини.

У 2025 році Uklon планує вийти ще в одну країну, казав співзасновник компанії Сергій Смусь в ефірі YouTube-проєкту Business Breakfast від Forbes Ukraine у грудні 2024-го. «Зараз у нас є довгий і короткий списки цих країн. Це можуть бути і європейські країни, і африканські», – казав Смусь.

6 лютого Антимонопольний комітет України (АМКУ) дозволив компанії «Київстар» придбати контрольний пакет акцій Uklon.

«Київстар» подав заявку на придбання Uklon у грудні 2024-го, повідомив Антимонопольний комітет на запит Forbes Ukraine 24 січня.

Згідно з оцінкою аналітичного відділу Forbes Ukraine, поточна ціна компанії може становити $40–80 млн.

Лідер українського ринку Uklon закінчив три квартали 2024-го з виторгом у 1,2 млрд грн, за даними YouControl. Це удвічі більше, ніж за аналогічний період 2023-го.

Для компанії 2024-й – перший повноцінний рік без участі в операційному управлінні співзасновників Сергія Смуся, Віталія Дятленка, Дмитра і Вікторії Дубровських. Вони перейшли до наглядової ради у серпні 2023 року. Компанію очолив Сергій Гришков. «Після нашого виходу з операційки компанія стала дорожчою», – казав у грудні 2024-го Forbes Ukraine Смусь.