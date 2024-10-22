«Укрэнерго» получило первый большой трансформатор от Всемирного банка

НЭК «Укрэнерго» получила первый большой трансформатор поперечного регулирования для одной из подстанций 750 кВ в рамках проекта REPOWER от Всемирного банка, сообщает пресс-служба. Трансформатор должен обеспечить надежность передачи электроэнергии от электростанций в сети облэнерго.
Ключевые факты
- Новый трансформатор позволит увеличить объем передачи электроэнергии в период сезонного роста потребления.
- Установка нового мощного трансформатора уменьшает эксплуатационные расходы и обеспечивает надежную схему питания для около 300 000 потребителей.
- В ближайшие месяцы, после завершения производства, ожидается поступление еще около 20 мощных трансформаторов, приобретенных за средства Всемирного банка.
- Оборудование поставляется за счет гранта на сумму $247 млн от Целевого фонда поддержки, восстановления, реконструкции и реформирования Украины (URTF). Он финансируется 17 донорами, включая Канаду, Швецию и Швейцарию.
Контекст
Ранее «Укрэнерго» в рамках проекта REPOWER получило специальные транспортные средства, которые будут помогать украинским энергетикам в ремонте и восстановлении поврежденных сетей.
Из-за полномасштабного вторжения РФ энергетический сектор Украины понес прямые убытки и косвенные финансовые потери на сумму €56,2 млрд, тогда как потребности в восстановлении, предусматривающие полную реконструкцию разрушенных объектов по принципу «Отстроить лучше, чем было», составляют €50,5 млрд. Такую оценку дает аналитическая команда Киевской школы экономики (KSE) по состоянию на май 2024 года.
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