«Укренерго» отримало перший великий трансформатор від Світового банку

НЕК «Укренерго» отримала перший великий трансформатор поперечного регулювання для однієї з підстанцій 750 кВ в межах проєкту REPOWER від Світового банку, повідомляє пресслужба. Трансформатор має забезпечити надійність передачі електроенергії від електростанцій до мереж обленерго.

Ключові факти

Новий трансформатор дасть змогу збільшити обсяг передачі електроенергії у період сезонного зростання споживання.

Встановлення нового потужного трансформатора зменшує експлуатаційні витрати, а також забезпечує надійну схему живлення для близько 300 000 споживачів.

У найближчі місяці, після завершення виробництва, очікується надходження ще близько 20 потужних трансформаторів, придбаних за кошти Світового банку.

Обладнання постачається за рахунок гранту на суму $247 млн від Цільового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF). Він фінансується 17 донорами, серед яких Канада, Швеція і Швейцарія.

Фото: «Укренерго» Фото: «Укренерго» Фото: «Укренерго» Попередній слайд Наступний слайд

Контекст

Раніше «Укренерго» у межах проєкту REPOWER отримало спеціальні транспортні засоби, що допомагатимуть українським енергетикам у ремонті та відновленні пошкоджених мереж.

Через повномасштабне вторгнення РФ енергетичний сектор України зазнав прямих збитків і непрямих фінансових втрат на суму €56,2 млрд, тоді як потреби у відновленні, що передбачають повну реконструкцію зруйнованих об’єктів за принципом «Відбудувати краще, ніж було», становлять €50,5 млрд. Таку оцінку дає аналітична команда Київської школи економіки (KSE) станом на травень 2024 року.