Украина определила семь критических подстанций, на которых будет работать миссия МАГАТЭ – глава «Энергоатома»

На семи украинских подстанциях, важных для выдачи мощности с атомных станций, будет работать миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом сообщил глава НАЭК «Энергоатом» Петр Котин, пишет «Интерфакс-Украина» .

Подробности

В Украине выделено семь критических для энергообеспечения подстанций, через которые АЭС выдают мощность, отметил глава «Энергоатома».

По его словам, уже есть график пребывания миссий МАГАТЭ на этих подстанциях. На одной из них миссия началась, сказал Котин.

Повреждения этих подстанций могут угрожать не только выдаче электроэнергии с самих АЭС, но и запросу станций от энергосистемы Украины, следствием чего может стать их блэкаут, а это путь к аварии, пояснил Котин.

«Я думаю, что расширение миссии МАГАТЭ на подстанции поможет обеспечить их политическую защиту», – сказал глава «Энергоатома».

Еврокомиссия предоставит $3 млн для работы мониторинговых миссий МАГАТЭ на АЭС Украины, которые могут быть использованы, в том числе и на подстанциях, критических для обеспечения работы станций, сообщила 15 октября Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон по результатам заседания Совета министров ЕС.

Контекст

«Энергоатом» контролирует Ровенскую, Хмельницкую и Южноукраинскую АЭС. В представленной на конференции презентации НАЭК оценивает общую установленную мощность девяти энергоблоков в 8,13 ГВт.

1 октября «Энергоатом» сообщил, что после планово-предупредительного ремонта успешно подключил к энергосети энергоблок одной из АЭС. Он добавил энергосистеме 1000 МВт.

Россия готовит атаки на три украинских атомных электростанции, чтобы разрушить энергетическую систему Украины, заявил президент Владимир Зеленский на заседании Совета Безопасности ООН 24 сентября.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявлял, что тотальный блэкаут возможен, если россияне начнут обстреливать подстанции, выдающие электроэнергию из АЭС в сеть.