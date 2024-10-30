UMAEF запускает программу на $50 млн для инвестиций в малый и средний бизнес Украины и Молдовы

Ukraine-Moldova American Enterprise Fund (UMAEF) запускает новую инициативу прямых инвестиций в $50 млн для поддержания малых и средних предприятий в Украине и Молдове. Об этом говорится в пресс-релизе UMAEF от 29 октября.
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Подробности
- Программа предусматривает финансирование в размере от $1 до $3 млн, которое будет направляться на различные потребности МСП в обеих странах.
- Ею могут воспользоваться малые и средние предприятия с годовым оборотом не менее $5 млн и показателем EBITDA не менее $500 000. Подать заявку можно здесь.
- В Украине эти средства позволят бизнесу преодолеть вызванные войною трудности, реализовать новые перспективы и вложиться в собственный рост, говорится в сообщении.
- UMAEF отметил, что эта инициатива позволит создать новые рабочие места, которые критически важны для восстановления экономического положения в Украине.
Контекст
UMAEF – первый в Украине и Молдове региональный фонд прямых инвестиций с капиталом $285 млн и свыше 29-летнего опыта инвестирования в малый и средний бизнес. Фонд финансирует правительство США через Американское агентство по международному развитию (USAID).
С момента своего основания UMAEF инвестировал более $190 млн в 143 компании с более 27 000 сотрудников, что позволило привлечь $2,4 млрд в предприятия Украины и Молдовы.
В 2022 году правительство США перечислило UMAEF $135 млн США в виде гранта на экономическое восстановление Украины и Молдовы.
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