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Правительство выделило 113 млн грн для подготовки соглашения о недрах со США

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Кабинет Министров выделил 113 млн грн из резервного фонда госбюджета на консультационные услуги, необходимые для подготовки проекта соглашения о сотрудничестве со США в сфере ископаемых. Соответствующее распоряжение №316 от 8 апреля опубликовано на правительственном портале.

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Подробности

  • Эти средства будут направлены на формирование переговорной позиции Украины с учетом законодательных особенностей как украинской, так и американской сторон, отмечается в документе. Соглашение касается создания Инвестиционного фонда восстановления.
  • Из выделенной суммы Минэкономики получит 59 млн грн, а Минюст – 54 млн грн.
  • Правительство обязало оба министерства до 15 апреля привлечь профессиональных консультантов. Речь идет об экспертах, имеющих опыт сотрудничества с украинским правительством в сфере государственного долга, внешних заимствований, а также юристов из международных юрфирм для помощи в подготовке переговоров по заключению соглашения.

Контекст

Украина и США возобновили процесс переговоров о соглашении по созданию совместного инвестиционного фонда, или «соглашения о недрах». В отличие от предварительных договоренностей речь идет о юридически закрепленных обязательствах, а не о меморандуме о намерениях. Документ будет нуждаться в ратификации в Верховной Раде. Как устроен процесс переговоров и какие изменения важны для Украины – читайте здесь.

Украинская делегация, в состав которой вошли заместители министров экономики и юстиции, планирует посетить США 11–12 апреля для технических консультаций с администрацией президента Дональда Трампа. Украина на этой неделе отправит в Вашингтон делегацию для продолжения переговоров по заключению стратегического соглашения с США о распределении критически важных природных ресурсов, сообщила первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко. По ее словам, Украина в ближайшее время должна определиться с юридическими консультантами.

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