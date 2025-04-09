Правительство выделило 113 млн грн для подготовки соглашения о недрах со США

Кабинет Министров выделил 113 млн грн из резервного фонда госбюджета на консультационные услуги, необходимые для подготовки проекта соглашения о сотрудничестве со США в сфере ископаемых. Соответствующее распоряжение №316 от 8 апреля опубликовано на правительственном портале.

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Эти средства будут направлены на формирование переговорной позиции Украины с учетом законодательных особенностей как украинской, так и американской сторон, отмечается в документе. Соглашение касается создания Инвестиционного фонда восстановления.

Из выделенной суммы Минэкономики получит 59 млн грн, а Минюст – 54 млн грн.

Правительство обязало оба министерства до 15 апреля привлечь профессиональных консультантов. Речь идет об экспертах, имеющих опыт сотрудничества с украинским правительством в сфере государственного долга, внешних заимствований, а также юристов из международных юрфирм для помощи в подготовке переговоров по заключению соглашения.

Контекст

Украина и США возобновили процесс переговоров о соглашении по созданию совместного инвестиционного фонда, или «соглашения о недрах». В отличие от предварительных договоренностей речь идет о юридически закрепленных обязательствах, а не о меморандуме о намерениях. Документ будет нуждаться в ратификации в Верховной Раде. Как устроен процесс переговоров и какие изменения важны для Украины – читайте здесь.

Украинская делегация, в состав которой вошли заместители министров экономики и юстиции, планирует посетить США 11–12 апреля для технических консультаций с администрацией президента Дональда Трампа. Украина на этой неделе отправит в Вашингтон делегацию для продолжения переговоров по заключению стратегического соглашения с США о распределении критически важных природных ресурсов, сообщила первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко. По ее словам, Украина в ближайшее время должна определиться с юридическими консультантами.