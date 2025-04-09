Уряд виділив 113 млн грн для підготовки угоди про надра зі США

Кабінет Міністрів виділив 113 млн грн із резервного фонду держбюджету на консультаційні послуги, необхідні для підготовки проєкту угоди про співпрацю зі США в сфері копалин. Відповідне розпорядження №316 від 8 квітня, опубліковане на урядовому порталі.

Деталі

Ці кошти спрямують на формування переговорної позиції України з урахуванням законодавчих особливостей як української, так і американської сторін, зазначається в документі. Угода стосується створення Інвестиційного фонду відбудови.

З виділеної суми Мінекономіки отримає 59 млн грн, а Мінʼюст – 54 млн грн.

Уряд зобов’язав обидва міністерства до 15 квітня залучити фахових консультантів. Йдеться про експертів, які мають досвід співпраці з українським урядом у сфері державного боргу, зовнішніх запозичень, а також юристів із міжнародних юрфірм для допомоги в підготовці переговорів щодо укладення угоди.

Контекст

Україна та США відновили процес перемовин про угоду щодо створення спільного інвестиційного фонду, або ж «угоду про надра». На відміну від попередніх домовленостей йдеться про юридично закріплені зобовʼязання, а не меморандум про наміри. Документ потребуватиме ратифікації у Верховній Раді. Як влаштований процес перемовин та які зміни принципові для України – читайте тут.

Українська делегація, до складу якої увійшли заступники міністрів економіки та юстиції, планує відвідати США 11–12 квітня для технічних консультацій з адміністрацією президента Дональда Трампа. Україна цього тижня відправить до Вашингтона делегацію для продовження переговорів щодо укладення стратегічної угоди зі США про розподіл критично важливих природних ресурсів, повідомила перша віцепрем’єрка – міністерка економіки Юлія Свириденко. За її словами, Україна найближчим часом має визначитися з юридичними консультантами.