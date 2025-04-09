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Уряд виділив 113 млн грн для підготовки угоди про надра зі США

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Кабінет Міністрів виділив 113 млн грн із резервного фонду держбюджету на консультаційні послуги, необхідні для підготовки проєкту угоди про співпрацю зі США в сфері копалин. Відповідне розпорядження №316 від 8 квітня, опубліковане на урядовому порталі.

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Деталі

  • Ці кошти спрямують на формування переговорної позиції України з урахуванням законодавчих особливостей як української, так і американської сторін, зазначається в документі. Угода стосується створення Інвестиційного фонду відбудови.
  • З виділеної суми Мінекономіки отримає 59 млн грн, а Мінʼюст – 54 млн грн.
  • Уряд зобов’язав обидва міністерства до 15 квітня залучити фахових консультантів. Йдеться про експертів, які мають досвід співпраці з українським урядом у сфері державного боргу, зовнішніх запозичень, а також юристів із міжнародних юрфірм для допомоги в підготовці переговорів щодо укладення угоди.

Контекст

Україна та США відновили процес перемовин про угоду щодо створення спільного інвестиційного фонду, або ж «угоду про надра». На відміну від попередніх домовленостей йдеться про юридично закріплені зобовʼязання, а не меморандум про наміри. Документ потребуватиме ратифікації у Верховній Раді. Як влаштований процес перемовин та які зміни принципові для України – читайте тут

Українська делегація, до складу якої увійшли заступники міністрів економіки та юстиції, планує відвідати США 11–12 квітня для технічних консультацій з адміністрацією президента Дональда Трампа. Україна цього тижня відправить до Вашингтона делегацію для продовження переговорів щодо укладення стратегічної угоди зі США про розподіл критично важливих природних ресурсів, повідомила перша віцепрем’єрка – міністерка економіки Юлія Свириденко. За її словами, Україна найближчим часом має визначитися з юридичними консультантами.

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