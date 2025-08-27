Кабинет Министров Украины одобрил изменения в постановление №1165, направленные на уменьшение вдвое количества налогоплательщиков, которые сталкиваются с блокированием налоговых накладных. Об этом сообщила и.о. главы Государственной налоговой службы Леся Карнаух.

Подробности

По ее словам, в начале 2025 года доля заблокированных накладных составила 0,76% от общего количества поданных, а сейчас этот показатель снижен до 0,39%.

«Если раньше с блокировкой сталкивался каждый пятый предприниматель, то сейчас – каждый восьмой», – отметила Карнаух, добавив, что новые изменения будут способствовать дальнейшему уменьшению этого показателя.

Изменения, предложенные Государственной налоговой службой еще в марте 2025 года, включают:

повышение лимитов для автоматической регистрации накладных: до 1 млн грн общего объема и до 100 000 грн на одного контрагента;

увеличение порога для операций с небольшими суммами до 10 000 грн (вместо 5000 грн) и лимита общего объема таких операций в текущем месяце до 3 млн грн (с 500 000 грн);

упрощение критериев безусловной регистрации для предпринимателей в регионах с потенциальной угрозой боевых действий;

автоматическую регистрацию для плательщиков, исключенных из перечня рисковых, при наличии положительной налоговой истории;

усовершенствование механизма учета таблиц данных плательщика;

обновление критериев положительной налоговой истории: лимит объема операций повышен до 3 млн грн (с 1 млн грн), на одного контрагента – до 500 000 грн (со 100 000 грн), а количество плательщиков, где руководитель может занимать аналогичную должность, увеличено с трех до пяти;

продление срока для расчетов корректировки при возврате товара от неплательщика НДС – с 30 до 90 дней.

Изменения вступят в силу через 30 дней после принятия.

Контекст

Налоговая накладная – это цифровой документ, поданный плательщиками НДС. Ее регистрация в базе Государственной налоговой службы необходима для получения налогового кредита, что позволяет уменьшить налоговую нагрузку. Блокировка накладных создает для бизнеса дополнительные затраты времени и средств.

В октябре 2022 года Кабинет Министров принял постановление №1154, усилившее проверку налоговых накладных. В результате было заблокировано более 1 млн документов. Представители бизнеса отмечали, что под блокировку попадали не только сомнительные операции, но и добросовестные компании.

По состоянию на февраль 2025 года доля заблокированных накладных снизилась почти вдвое – до 0,39%. По данным ГНС, с начала года 9300 субъектов хозяйствования были исключены из перечня рисковых.

В марте Налоговая служба предложила изменения в механизм остановки регистрации накладных и передала их в Министерство финансов. Ожидается, что обновление постановления №1165 значительно уменьшат количество блокировок.