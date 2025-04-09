Количество заблокированных накладных бизнеса сократилось вдвое с начала года – ГНС

С начала года вдвое сократилось количество заблокированных накладных, с 0,76% в январе до 0,37% в апреле, сообщил глава Государственной налоговой службы Руслан Кравченко 9 апреля. По его словам, в Западном межрегиональном управлении ГНС по работе с крупными налогоплательщиками не было ни одной заблокированной накладной.

Ключевые факты

Кравченко заявил, что ГНС работает над уменьшением количества заблокированных налоговых накладных и выводом предприятий из рисков.

Для того чтобы максимально помочь бизнесу в этих вопросах, создали 29 консультационных центров в каждом регионе, где предприниматели могут получить разъяснения по критериям рискованности, правильности представления документов и механизму разблокирования накладных.

С начала года количество заблокированных накладных сократилось вдвое с 0,76% до 0,37% в апреле.

Из категории рисковых с начала года было выведено 11 400 предприятий. В настоящее время в этой категории остаются 16 000 предприятий. По словам Кравченко, ГНС продолжает работу над уменьшением этого показателя.

Контекст

Налоговая накладная – это электронный документ, поданный плательщиками НДС. Регистрация налоговой накладной в базе ГНС является обязательным условием получения налогового кредита – суммы, на которую плательщик НДС может уменьшить налоговую нагрузку. Для бизнеса блокирование означает потерю времени и денег.

В октябре 2022 года Кабмин принял постановление №1154 и ввел более тщательную проверку налоговых накладных. Новые правила привели к блокированию более 1 млн налоговых накладных. Бизнес жаловался, что под блокирование попадает не только схемный, но и белый бизнес.

В феврале 2025-го почти вдвое – до 0,39% – снизился показатель заблокированных накладных, с начала года 9300 субъектов предпринимательства выведены из рисковых, сообщила ГНС.

В марте Налоговая инициировала изменения в механизм остановки регистрации налоговых накладных и уже передала свои предложения в Министерство финансов. Ожидается, что изменения в постановление правительства №1165 сократят количество заблокированных накладных.