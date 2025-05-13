Украина завершила необходимые процедуры для запуска Американо-украинского фонда восстановления – Свириденко

Украина завершила все необходимые внутренние процедуры для запуска Американо-украинского фонда восстановления. Об этом сообщила вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко. Сегодня она передала ноту временной поверенной в делах США в Украине Джули Дэвис.

Подробности

«У нас есть равноправное соглашение, направленное на будущее», – отмечает она. Соглашение предусматривает совместное с США управление и инвестирование.

В соглашении нет положений о долге и есть обязательство инвестировать исключительно в Украину, говорится в сообщении Свириденко.

«Это еще один четкий сигнал: Украина на пути к стратегическим инвестициям», – отмечает она.

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Контекст

17 апреля Украина и Соединенные Штаты Америки подписали меморандум, подтвердивший намерение сторон финализировать и заключить соглашение о недрах.

30 апреля Украина и США подписали соглашение о создании Инвестиционного фонда. Фонд должен стать ключевым инструментом для привлечения инвестиций в развитие украинской экономики и углубления стратегического партнерства между странами.

8 мая Верховная Рада ратифицировала соглашение между правительствами США и Украины о создании Американо-украинского инвестиционного фонда восстановления. За законопроект №0309 за основу и в целом проголосовали 338 народных депутатов.