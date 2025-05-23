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Украина и США запустили совместный инвестфонд восстановления

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

1 хв читання

Американско-украинский инвестиционный фонд запустили с 23 мая, первая вице-премьер-министр экономики Юлия Свириденко получила ноту от временной поверенной в делах США в Украине Джули Дэвис, сообщила пресс-служба Минэкономики.

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Ключевые факты

  • Ранее украинское правительство передало свою ноту, а также Международная финансовая корпорация развития США (DFC) и государственная организация «Агентство по поддержке государственно-частного партнерства» (ГЧП) подписали два соглашения о коммерческом партнерстве.
  • «Следовательно, с 23 мая Американско-украинский инвестиционный фонд запущен», – говорится в сообщении.
  • DFC и Агентство ГЧП будут сотрудничать и инвестировать в ускорение экономического восстановления Украины. Фонд будет вкладывать средства, внесенные США и Украиной, в проекты по добыче природных ресурсов, нефти и газа, порты, а также в соответствующую инфраструктуру Украины.
  • «У нас есть равноправное соглашение, которое отражает национальные интересы Украины, предполагает совместное с Америкой управление и инвестирование. Соглашение, ориентированное на будущее, в котором США и Украина – равноправные партнеры, совместно вкладывающие в восстановление и развитие нашего государства», – отметила Свириденко.
  • Фонд будет способствовать связям украинских компаний с потенциальными инвесторами в ресурсы, включая DFC. Фонд будет работать без ограничения во времени, но каждые 10 лет партнеры будут пересматривать его результаты.

Контекст

17 апреля Украина и Соединенные Штаты Америки подписали меморандум, подтвердивший намерение сторон финализовать и заключить соглашение о недрах.

30 апреля Украина и США подписали соглашение о создании инвестиционного фонда. Фонд должен стать ключевым инструментом для привлечения инвестиций в развитие украинской экономики и углубления стратегического партнерства между странами.

8 мая Верховная Рада ратифицировала соглашение между правительствами США и Украины о создании Американско-украинского инвестиционного фонда восстановления. За законопроект №0309 за основу и в целом проголосовали 338 народных депутатов.

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