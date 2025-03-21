Преемник КРАИЛ. В Украине создали госагентство «ПлейСити»

В Украине появилось новое государственное агентство «ПлейСити», отвечающее за государственную политику в сфере азартных игр и лотерей. Соответствующее постановление принял Кабинет министров Украины. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук 21 марта.
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Подробности
- «ПлейСити» станет центральным органом исполнительной власти, деятельность которого Кабмин будет координировать через Министерство цифровой трансформации.
- Агентство, подчиненное вице-премьер-министру по инновациям, развитию образования, науки и технологий – главе Минцифры Михаилу Федорову, отметил Мельничук.
Контекст
4 декабря 2024 года Верховная Рада во втором чтении утвердила законопроект о ликвидации КРАИЛ, инициированный через петицию о «вреде игорного бизнеса для армии и общества».
18 декабря Офис генпрокурора задержал главу КРАИЛ Ивана Рудого по подозрению в пособничестве государству-агрессору из-за связей с онлайн-казино, связанными с гражданами РФ. В ходе обысков изъяли документы, технику, средства и наркотики.
6 января 2025 года президент Владимир Зеленский подписал закон №4116-IX, усиливающий контроль за азартными играми. Он предусматривает ликвидацию КРАИЛ, запрет рекламы азартных игр (кроме ночного эфира на ТВ и радио, изданий для аудитории 21+ и платформ с целевой аудиторией), новые правила финансовых операций и запрет рекламных звонков и SMS от операторов.
14 февраля Кабмин передал Минцифру полномочия по формированию и реализации политики в сфере азартных игр и лотерей.
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