В Украине запустили производство чешских боеприпасов большого калибра

Forbes

2 хв читання

В Украине начато производство крупнокалиберных боеприпасов на базе лицензии, предоставленной чешской оборонной группой Czechoslovak Group (CSG). Партнером в проекте является крупнейший частный изготовитель оружия в Украине «Украинская бронетехника» (УБ), сообщается в пресс-релизе компании 30 октября.

Подробности

Подробности

  • «Украинская бронетехника» получила технологическую документацию и разработки от CSG и уже начала серийный выпуск снарядов для танков и артиллерийских систем.
  • Помимо лицензии и технологической базы, CSG поставляет критические комплектующие – в частности, пороховые заряды, детонаторы и прочие ключевые элементы боеприпасов.
  • «Это первый случай, когда западная оборонная компания организует локализацию снарядов большого калибра в Украине», – говорится в сообщении.
  • Из-за сложных регуляторных требований украинского законодательства и его несовместимости с чешским правом CSG и «Украинская бронетехника» изменили формат соглашения в пользу лицензионной модели сотрудничества. Украинская компания будет самостоятельно принимать ключевые решения и определять цены, а CSG будет получать прибыль от лицензионных платежей и поставок компонентов.
  • По лицензии «УБ» будет производить снаряды калибров 105 мм, 120 мм и 155 мм. В первый год предусмотрено до 100 000 снарядов 155 мм и 50 000 105 мм, мощности планируют удвоить; на старте локализуют около 50% производства, впоследствии – до 80%. Фактические объемы будут зависеть от финансирования, частично обеспеченного чешской инициативой и международными донорами.
  • «Для Украины 150 000 крупнокалиберных снарядов – это почти месячное потребление на фронте. Кроме того, этот проект означает диверсификацию источников и повышение независимости», – отметил президент Ассоциации оборонной промышленности Чехии Иржи Гинек.
  • CSG – глобальная индустриально-технологическая группа, владелец Михал Стрнад. Поставляет технологии для обороны, аэрокосмической и автомобильной промышленности. Ключевые предприятия расположены в США, Европе и Индии, в том числе Excalibur Army, Tatra Trucks, MSM Group, The Kinetic Group и Eldis. В группе работают более 14 000 сотрудников. Доход в 2024 году – €5,2 млрд (консолидированный – €4 млрд).
  • ООО «Украинская бронетехника» – украинское частное предприятие оборонно-промышленного комплекса. Компания является одним из крупнейших частных поставщиков вооружений для Вооруженных Сил Украины. «УБ» производит бронеавтомобили «Варта» и «Новатор», минометы и снаряды к ним, поставляет шасси для САУ «Богдана» и является подрядчиком КБ «Луч» по производству машин и техники для «Нептун» и РСЗО «Ольха». На сентябрь 2024 года «УБ» утроила объемы производства бронеавтомобилей по сравнению с предыдущим годом, рассказывал СЕО «УБ» Владислав Бельбас, но уточнил, что импорт составил примерно 50% выручки.

Контекст

В 2024 году производственный потенциал ВПК Украины вырос с $12 млрд до $35 млрд, благодаря чему Украина сама производит более 30% оружия и боеприпасов, которые используют на поле боя Силы обороны.

В рамках сотрудничества по «датской модели» поддержки украинской оборонной промышленности в 2024 году Вооруженные силы Украины получили вооружение на общую сумму около €538 млн. Детальнее о том, какие виды вооружения закупаются, как Украине удалось убедить партнеров поддержать эту модель и какие страны готовы присоединиться к инициативе, читайте в материале Forbes Ukraine.

