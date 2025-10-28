Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

Зеленский поручил уже с ноября начать экспорт украинского оружия за границу

Forbes

1 хв читання

Президент Украины Владимир Зеленский поручил министру обороны Денису Шмыгалю запустить программу контролируемого экспорта оружия уже в ноябре, сообщил 28 октября президент по итогам совещания по результатам правительства.

Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.

Подробности

  • «Министр обороны Украины должен до конца года обеспечить полное выполнение задач по производству и поставке дронов – FPV, дронов-перехватчиков и дронов для дипстрайков. Программу контролируемого экспорта нашего оружия необходимо запустить уже в следующем месяце», – написал он.
  • По словам Зеленского, «на конец года должны выйти на показатель 50+ процентов оружия украинского производства в защите нашего государства».

Контекст

За менее чем три года украинская оборонная промышленность значительно возросла: объемы производства оружия увеличились в 35 раз, достигнув годового потенциала в $35 млрд.

30% оружия, которое применяют наши военнослужащие на фронте, изготовлено в Украине, приводит данные в Forbes Ukraine министр обороны 2023-2025 годов Рустем Умеров. По данным Минстратегпрома, в оборонной промышленности Украины задействовано около 800 предприятий, которые в 2024 году суммарно произвели оружия примерно на $9 млрд.

Государство инвестирует в капиталоемкие проекты, в частности ракетные программы и производство боеприпасов, тогда как частные компании быстро и гибко реагируют на нужды фронта.

23 сентября на сессии Генеральной Ассамблеи ООН президент Зеленский объявил, что Украина начнет экспорт вооружений, чтобы показать партнерам современные системы, опробованные в боевых условиях. Впоследствии стало известно, что Украина создает экспортные хабы в США, Европе, на Ближнем Востоке и в Африке на фоне возобновления продажи оружия.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
П'ятий випуск 2025 року вже у передпродажу
П'ятий випуск 2025 року вже у передпродажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні