Президент Украины Владимир Зеленский поручил министру обороны Денису Шмыгалю запустить программу контролируемого экспорта оружия уже в ноябре, сообщил 28 октября президент по итогам совещания по результатам правительства.

Подробности

«Министр обороны Украины должен до конца года обеспечить полное выполнение задач по производству и поставке дронов – FPV, дронов-перехватчиков и дронов для дипстрайков. Программу контролируемого экспорта нашего оружия необходимо запустить уже в следующем месяце», – написал он.

По словам Зеленского, «на конец года должны выйти на показатель 50+ процентов оружия украинского производства в защите нашего государства».

Контекст

За менее чем три года украинская оборонная промышленность значительно возросла: объемы производства оружия увеличились в 35 раз, достигнув годового потенциала в $35 млрд.

30% оружия, которое применяют наши военнослужащие на фронте, изготовлено в Украине, приводит данные в Forbes Ukraine министр обороны 2023-2025 годов Рустем Умеров. По данным Минстратегпрома, в оборонной промышленности Украины задействовано около 800 предприятий, которые в 2024 году суммарно произвели оружия примерно на $9 млрд.

Государство инвестирует в капиталоемкие проекты, в частности ракетные программы и производство боеприпасов, тогда как частные компании быстро и гибко реагируют на нужды фронта.

23 сентября на сессии Генеральной Ассамблеи ООН президент Зеленский объявил, что Украина начнет экспорт вооружений, чтобы показать партнерам современные системы, опробованные в боевых условиях. Впоследствии стало известно, что Украина создает экспортные хабы в США, Европе, на Ближнем Востоке и в Африке на фоне возобновления продажи оружия.