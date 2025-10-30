В Україні розпочато виробництво великокаліберних боєприпасів на базі ліцензії, наданої чеською оборонною групою Czechoslovak Group (CSG). Партнером у проєкті є найбільший приватний виробник зброї в Україні «Українська бронетехніка» (УБ), повідомляється в пресрелізі компанії 30 жовтня.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Деталі
- «Українська Бронетехніка» отримала технологічну документацію й розробки від CSG і вже розпочала серійний випуск снарядів для танків і артилерійських систем.
- Крім ліцензії й технологічної бази CSG постачає критичні комплектуючі – зокрема порохові заряди, детонатори та інші ключові елементи боєприпасів.
- «Це перший випадок, коли західна оборонна компанія організовує локалізацію снарядів великого калібру в Україні», – йдеться в повідомленні.
- Через складні регуляторні вимоги українського законодавства та його несумісність із чеським правом CSG і «Українська Бронетехніка» змінили формат угоди на користь ліцензійної моделі співпраці. Українська компанія самостійно ухвалюватиме ключові рішення й визначатиме ціни, а CSG отримуватиме прибуток від ліцензійних платежів і постачання компонентів.
- За ліцензією «УБ» виготовлятиме снаряди калібрів 105 мм, 120 мм і 155 мм. У перший рік передбачено до 100 000 снарядів 155 мм і 50 000 105 мм, потужності планують подвоїти; на старті локалізують близько 50% виробництва, згодом – до 80%. Фактичні обсяги залежатимуть від фінансування, частково забезпеченого чеською ініціативою та міжнародними донорами.
- «Для України 150 тисяч великокаліберних снарядів – це майже місячне споживання на фронті. Крім того, цей проєкт означає диверсифікацію джерел постачання та підвищення незалежності», – зазначив президент Асоціації оборонної промисловості Чехії Їржі Гинек.
- CSG – глобальна індустріально-технологічна група, власник Міхал Стрнад. Постачає технології для оборони, аерокосмічної та автомобільної промисловості. Ключові підприємства розташовані у США, Європі та Індії, зокрема Excalibur Army, Tatra Trucks, MSM Group, The Kinetic Group і Eldis. У групі працює понад 14 000 співробітників. Дохід у 2024 році – 5,2 млрд євро (консолідований 4 млрд євро).
- ТОВ «Українська бронетехніка» – українське приватне підприємство оборонно-промислового комплексу. Компанія є одним з найбільших приватних постачальників озброєнь для Збройних Сил України. «УБ» виробляє бронеавтомобілі «Варта» та «Новатор», міномети й постріли до них, постачає шасі для САУ «Богдана» та є підрядником КБ «Луч» із виробництва машин і техніки для «Нептун» та РСЗВ «Вільха». На вересень 2024 року «УБ» потроїла обсяги виробництва бронеавтомобілів порівняно з попереднім роком, розповідав СЕО УБ Владислав Бельбас, але уточнював, що імпорт становив приблизно 50% виторгу.
Контекст
У 2024 році виробничий потенціал ВПК України зріс з $12 млрд до $35 млрд, завдяки чому Україна наразі сама виробляє понад 30% зброї та боєприпасів, що використовують на полі бою Сили оборони.
У рамках співпраці за «данською моделлю» підтримки української оборонної промисловості у 2024 році Збройні сили України отримали озброєння на загальну суму майже €538 млн. Детальніше про те, які види озброєння закуповуються, як Україні вдалося переконати партнерів підтримати цю модель і які країни готові долучитися до ініціативи, читайте у матеріалі Forbes Ukraine.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.