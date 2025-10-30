В Україні розпочато виробництво великокаліберних боєприпасів на базі ліцензії, наданої чеською оборонною групою Czechoslovak Group (CSG). Партнером у проєкті є найбільший приватний виробник зброї в Україні «Українська бронетехніка» (УБ), повідомляється в пресрелізі компанії 30 жовтня.

Деталі

«Українська Бронетехніка» отримала технологічну документацію й розробки від CSG і вже розпочала серійний випуск снарядів для танків і артилерійських систем.

Крім ліцензії й технологічної бази CSG постачає критичні комплектуючі – зокрема порохові заряди, детонатори та інші ключові елементи боєприпасів.

«Це перший випадок, коли західна оборонна компанія організовує локалізацію снарядів великого калібру в Україні», – йдеться в повідомленні.

Через складні регуляторні вимоги українського законодавства та його несумісність із чеським правом CSG і «Українська Бронетехніка» змінили формат угоди на користь ліцензійної моделі співпраці. Українська компанія самостійно ухвалюватиме ключові рішення й визначатиме ціни, а CSG отримуватиме прибуток від ліцензійних платежів і постачання компонентів.

За ліцензією «УБ» виготовлятиме снаряди калібрів 105 мм, 120 мм і 155 мм. У перший рік передбачено до 100 000 снарядів 155 мм і 50 000 105 мм, потужності планують подвоїти; на старті локалізують близько 50% виробництва, згодом – до 80%. Фактичні обсяги залежатимуть від фінансування, частково забезпеченого чеською ініціативою та міжнародними донорами.

«Для України 150 тисяч великокаліберних снарядів – це майже місячне споживання на фронті. Крім того, цей проєкт означає диверсифікацію джерел постачання та підвищення незалежності», – зазначив президент Асоціації оборонної промисловості Чехії Їржі Гинек.

CSG – глобальна індустріально-технологічна група, власник Міхал Стрнад. Постачає технології для оборони, аерокосмічної та автомобільної промисловості. Ключові підприємства розташовані у США, Європі та Індії, зокрема Excalibur Army, Tatra Trucks, MSM Group, The Kinetic Group і Eldis. У групі працює понад 14 000 співробітників. Дохід у 2024 році – 5,2 млрд євро (консолідований 4 млрд євро).

ТОВ «Українська бронетехніка» – українське приватне підприємство оборонно-промислового комплексу. Компанія є одним з найбільших приватних постачальників озброєнь для Збройних Сил України. «УБ» виробляє бронеавтомобілі «Варта» та «Новатор», міномети й постріли до них, постачає шасі для САУ «Богдана» та є підрядником КБ «Луч» із виробництва машин і техніки для «Нептун» та РСЗВ «Вільха». На вересень 2024 року «УБ» потроїла обсяги виробництва бронеавтомобілів порівняно з попереднім роком, розповідав СЕО УБ Владислав Бельбас, але уточнював, що імпорт становив приблизно 50% виторгу.

Контекст

У 2024 році виробничий потенціал ВПК України зріс з $12 млрд до $35 млрд, завдяки чому Україна наразі сама виробляє понад 30% зброї та боєприпасів, що використовують на полі бою Сили оборони.

У рамках співпраці за «данською моделлю» підтримки української оборонної промисловості у 2024 році Збройні сили України отримали озброєння на загальну суму майже €538 млн. Детальніше про те, які види озброєння закуповуються, як Україні вдалося переконати партнерів підтримати цю модель і які країни готові долучитися до ініціативи, читайте у матеріалі Forbes Ukraine.