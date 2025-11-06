Правительство готовится к запуску механизма амнистии капиталов. Базово она позволит легализовать не только денежные средства, но и другие активы, в том числе и за рубежом. Об этом сообщил в интервью Forbes Ukraine министр экономики Алексей Соболев.

Подробности

Сейчас точный момент для амнистии, потому что есть необходимость в деньгах для восстановления страны, считает Соболев. «Конечно, нет задачи легализовать средства, украденные из бюджета или заработанные на криминале, – объясняет министр. – Другие активы нужно легализовать, потому что пока они нелегализованы – продуцируют кэш, который давит на финансовую систему и кормит черный рынок».

Прошлая амнистия позволяла задекларировать только деньги, новая же будет направлена ​​на легализацию различных видов активов, включая те, которые за пределами страны, отметил Соболев. По его словам, инициатива продлится несколько лет. В министерстве не дают оценок, сколько это может принести в бюджет.

Проблема предыдущих амнистий – отсутствие доверия, отметил Соболев. «В Украине до сих пор значительная доля теневого сектора, и наша задача – создать стимулы, чтобы работать «в белую» было выгоднее, сказал он. По словам Соболева, это один из ключевых инструментов детенизации. Также БЭБ должно сосредоточиться не на наказании, а на аналитике и предотвращении, считает министр.

Соболев также анонсировал постепенное усиление обмена информацией с иностранными налоговыми органами по зарубежным счетам и недвижимости. Это помогло Италии успешно провести налоговую амнистию: люди поняли, что в скором времени у государства будет больше информации об их имуществе, поэтому задекларировать активы по сниженным ставкам было выгоднее, пояснил министр.

Контекст

В утвержденном 10 сентября 2025 года плане правительства предусмотрено проведение налоговой амнистии. Это будет третья попытка такого формата в Украине.

Первая налоговая амнистия состоялась при правительстве Виктора Ющенко. Она длилась шесть месяцев и преследовала легализацию доходов, полученных до 1 января 2001 года. Тогда украинцы задекларировали около 600 млн грн, однако бюджет получил менее 1 млн грн налогов.

Вторая амнистия прошла при президентстве Владимира Зеленского. Кампания длилась полтора года: граждане могли задекларировать активы, уплатив пониженную ставку – от 2,5% до 9% вместо 18% налога на доходы физических лиц.

Глава парламентского комитета по финансам Даниил Гетманцев прогнозировал, что инициатива позволит вывести в легальное поле до $20 млрд. Впрочем, по данным налоговой, за этот период украинцы задекларировали лишь 6,2 млрд грн, а бюджет получил 379,5 млн грн отчислений.