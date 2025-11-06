Уряд готується до запуску механізму амністії капіталів. Базово вона дозволить легалізувати не лише кошти, а й інші активи, зокрема й за кордоном. Про це повідомив в інтервʼю Forbes Ukraine міністр економки Олексій Соболев.

Деталі

Зараз влучний момент для амністії, бо є потреба грошах для відновлення країни, вважає Соболев. «Звісно, немає завдання легалізувати кошти, вкрадені з бюджету чи зароблені на криміналі, – пояснює міністр – Інші активи потрібно легалізувати, бо поки вони нелегалізовані – продукують кеш, який тисне на фінансову систему і живить чорний ринок».

Минула амністія дозволяла задекларувати лише гроші, нова ж буде спрямована на легалізацію різних видів активів, включно з тими, що поза межами країни, зазначив Соболев. За його словами, ініціатива буде тривати кілька років. У міністерстві не дають наразі оцінок скільки це може принести до бюджету.

Проблема попередніх амністій – відсутність довіри, зазначив Соболев. «В Україні досі є значна частка тіньового сектору, і наше завдання – створити стимули, щоб працювати «в білу» було вигідніше, сказав він. За словами Соболева, це один із ключових інструментів детінізації разом із БЕБ, яке має зосередитися не на покаранні, а на аналітиці та запобіганні, планує міністр.

Соболев також анонсував поступове посилення обміну інформацією з іноземними податковими органами щодо закордонних рахунків та нерухомості. Це допомогло Італії успішно провести податкову амністію: люди зрозуміли, що скоро держава матиме більше інформації про їхнє майно, тож задекларувати активи за зниженими ставками було вигідніше, пояснив міністр.

Контекст

У затвердженому 10 вересня 2025 року плані уряду передбачено проведення податкової амністії. Це буде вже третя спроба такого формату в Україні.

Перша податкова амністія відбулася за уряду Віктора Ющенка. Вона тривала шість місяців і мала на меті легалізацію доходів, отриманих до 1 січня 2001 року. Тоді українці задекларували близько 600 млн грн, однак бюджет отримав менше 1 млн грн податків.

Друга амністія відбулася за президентства Володимира Зеленського. Кампанія тривала півтора року: громадяни могли задекларувати активи, сплативши знижену ставку – від 2,5% до 9% замість 18% податку на доходи фізичних осіб.

Голова парламентського комітету з питань фінансів Данило Гетманцев прогнозував, що ініціатива дозволить вивести у легальне поле до $20 млрд. Втім, за даними податкової, за цей період українці задекларували лише 6,2 млрд грн, а бюджет отримав 379,5 млн грн відрахувань.