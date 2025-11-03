Правительство Великобритании недавно передало Украине дополнительную партию крылатых ракет Storm Shadow, чтобы Киев мог продолжать кампанию дальних ударов по целям в России. Об этом сообщили источники Bloomberg , знакомые с ситуацией, на условиях анонимности.

Подробности

По данным издания, передача неопределенного количества ракет состоялась в преддверии зимы – Лондон опасается, что Кремль может усилить атаки на украинских мирных жителей в холодный период.

Этот шаг является сигналом того, что поддержка Украины Западом будет продолжаться дольше, чем Россия сможет удерживать свою войну под давлением санкций.

Британское правительство не раскрывает общего количества переданных Украине ракет и не объявляет о таких поставках.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер недавно заявил, что позиции Украины улучшаются, после того как президент США Дональд Трамп ввел санкции против российской нефтяной отрасли. «Мы находимся в лучшем положении», – сказал Стармер в комментарии Bloomberg, назвав санкции «значительным шагом».

Storm Shadow – это высокоточная ракета воздушного базирования с дальностью более 250 км, которая летит на малых высотах, используя инерционную, GPS и рельефную навигацию. Ее производит компания MBDA в британском городе Стивенедж.

Контекст

Поставка Storm Shadow совпала с новым заявлением президента США Дональда Трампа, который вновь отказался передавать Украине ракеты Tomahawk. В то же время именно британские ракеты помогли Украине достигать уязвимых объектов в глубине России. В октябре украинские военные сообщили об ударе Storm Shadow по российскому химическому заводу, который стал первым подтвержденным применением этих ракет внутри России с момента возвращения Трампа в Белый дом.

Украина впервые ударила крылатыми ракетами Storm Shadow британского производства по целям в России в ноябре прошлого года.

В октябре этого года президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина уже применяет для ударов по РФ исключительно собственное оружие, и не только дроны. Ранее The Economist заявило, что Украина уже использует украинские ракеты «Фламинго» для ударов по РФ. По данным издания, Украина производит 2–3 такие ракеты в день, а вскоре будет по семь ракет в сутки.

Кроме того, Зеленский в интервью Axios рассказал, что просил Дональда Трампа поставить Украине новую систему вооружений. Хотя он не уточнил перед камерами, о чем идет речь, Зеленский отметил, что само наличие такой системы в Украине может подтолкнуть Россию к переговорам, даже без ее применения. По информации The Telegraph, ссылающейся на анонимные источники, Зеленский имел в виду именно ракеты Tomahawk.