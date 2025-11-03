Правительство Великобритании недавно передало Украине дополнительную партию крылатых ракет Storm Shadow, чтобы Киев мог продолжать кампанию дальних ударов по целям в России. Об этом сообщили источники Bloomberg, знакомые с ситуацией, на условиях анонимности.
Подробности
- По данным издания, передача неопределенного количества ракет состоялась в преддверии зимы – Лондон опасается, что Кремль может усилить атаки на украинских мирных жителей в холодный период.
- Этот шаг является сигналом того, что поддержка Украины Западом будет продолжаться дольше, чем Россия сможет удерживать свою войну под давлением санкций.
- Британское правительство не раскрывает общего количества переданных Украине ракет и не объявляет о таких поставках.
- Премьер-министр Великобритании Кир Стармер недавно заявил, что позиции Украины улучшаются, после того как президент США Дональд Трамп ввел санкции против российской нефтяной отрасли. «Мы находимся в лучшем положении», – сказал Стармер в комментарии Bloomberg, назвав санкции «значительным шагом».
- Storm Shadow – это высокоточная ракета воздушного базирования с дальностью более 250 км, которая летит на малых высотах, используя инерционную, GPS и рельефную навигацию. Ее производит компания MBDA в британском городе Стивенедж.
Контекст
Поставка Storm Shadow совпала с новым заявлением президента США Дональда Трампа, который вновь отказался передавать Украине ракеты Tomahawk. В то же время именно британские ракеты помогли Украине достигать уязвимых объектов в глубине России. В октябре украинские военные сообщили об ударе Storm Shadow по российскому химическому заводу, который стал первым подтвержденным применением этих ракет внутри России с момента возвращения Трампа в Белый дом.
Украина впервые ударила крылатыми ракетами Storm Shadow британского производства по целям в России в ноябре прошлого года.
В октябре этого года президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина уже применяет для ударов по РФ исключительно собственное оружие, и не только дроны. Ранее The Economist заявило, что Украина уже использует украинские ракеты «Фламинго» для ударов по РФ. По данным издания, Украина производит 2–3 такие ракеты в день, а вскоре будет по семь ракет в сутки.
Кроме того, Зеленский в интервью Axios рассказал, что просил Дональда Трампа поставить Украине новую систему вооружений. Хотя он не уточнил перед камерами, о чем идет речь, Зеленский отметил, что само наличие такой системы в Украине может подтолкнуть Россию к переговорам, даже без ее применения. По информации The Telegraph, ссылающейся на анонимные источники, Зеленский имел в виду именно ракеты Tomahawk.
