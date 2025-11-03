Уряд Великої Британії нещодавно передав Україні додаткову партію крилатих ракет Storm Shadow, щоб Київ міг продовжувати кампанію дальніх ударів по цілях у Росії. Про це повідомили джерела Bloomberg, знайомі з ситуацією, на умовах анонімності.
Деталі
- За даними видання, передача невизначеної кількості ракет відбулася напередодні зими – Лондон побоюється, що Кремль може посилити атаки на українських мирних жителів у холодний період.
- Цей крок є сигналом того, що підтримка України Заходом триватиме довше, ніж Росія зможе утримувати свою війну під тиском санкцій.
- Британський уряд не розкриває загальної кількості переданих Україні ракет і не оголошує про такі постачання.
- Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер нещодавно заявив, що позиції України покращуються, після того як президент США Дональд Трамп запровадив санкції проти російської нафтової галузі. «Ми перебуваємо в кращому становищі», – сказав Стармер у коментарі Bloomberg, назвавши санкції «значним кроком».
- Storm Shadow – це високоточна ракета повітряного базування з дальністю понад 250 км, що летить на малих висотах, використовуючи інерційну, GPS та рельєфну навігацію. Її виробляє компанія MBDA у британському місті Стивенедж.
Контекст
Постачання Storm Shadow збіглося з новою заявою президента США Дональда Трампа, який знову відмовився передавати Україні ракети Tomahawk. Водночас саме британські ракети допомогли Україні досягати вразливих об’єктів углибині Росії. У жовтні українські військові повідомили про удар Storm Shadow по російському хімічному заводу, що став першим підтвердженим застосуванням цих ракет усередині Росії з моменту повернення Трампа до Білого дому.
Україна вперше вдарила крилатими ракетами Storm Shadow британського виробництва по цілях у Росії у листопаді минулого року.
У жовтні цього року президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна вже застосовує для ударів по РФ виключно власну зброю, і не лише дрони. Раніше The Economist заявило, що Україна уже використовує українські ракети «Фламінго» для ударів по РФ. За даними видання, Україна виробляє 2–3 такі ракети на день, а незабаром буде по сім ракет на добу.
Крім того, Зеленський в інтерв’ю Axios розповів, що просив Дональда Трампа поставити Україні нову систему озброєнь. Хоча він не уточнив перед камерами, про що саме йдеться, Зеленський зазначив, що сама наявність такої системи в Україні може підштовхнути Росію до переговорів, навіть без її застосування. За інформацією The Telegraph, яка посилається на анонімні джерела, Зеленський мав на увазі саме ракети Tomahawk.
