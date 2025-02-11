Верховна Рада дозволила «Енергоатому» придбати обладнання для добудови Хмельницької АЕС

Верховна Рада підтримала законопроєкт №11392, за яким надається дозвіл АТ «НАЕК «Енергоатом» придбати у Болгарії обладнання для будівництва енергоблоків №3 та №4 на Хмельницькій атомній електростанції, повідомив народний депутат Ярослав Железняк 11 лютого.
Ключові факти
- Відповідне рішення прийнято на засіданні парламенту, «За» проголосував 261 депутат.
- Документ надає дозвіл «Енергоатом» на придбання обладнання, необхідного для майбутнього будівництва енергоблоків № 3 та № 4 Хмельницької АЕС, у державної енергетичної компанії Болгарії – Natsionalna Elektricheska Kompania EAD.
- За словами Железняка, «десятки мільярдів підуть у Болгарію для купівлі російських реакторів». Він уточнив, що наразі йдеться про дозвіл на купівлю обладнання, а не на початок будівництва.
- 10 лютого комітет Ради з антикорупційної політики визнав, що підготовлений до другого читання законопроєкт не відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Зокрема, у проєкті виявили потенційно корупціогенний фактор, який полягає у непрозорості визначення запропонованого типу реакторних установок.
- Зазначається, що під час доопрацювання проекту до другого читання не провели аналіз можливості використання інших типів реакторних установок для будівництва енергоблоків № 3 та № 4 Хмельницької АЕС та співвідношення вартості будівництва цих енергоблоків при використанні альтернативного обладнання.
Контекст
Історія з реакторами для ХАЕС почалася ще у липні 2023 року, коли парламент Болгарії уповноважив свого міністра енергетики вести переговори з українським Міненерго щодо продажу обладнання, що призначалося для АЕС «Белене». Цей проєкт Болгарія скасувала у 2012 році, а для укладення такої угоди необхідне законодавче рішення про будівництво ХАЕС-3 і ХАЕС-4.
Законопроєкт про будівництво енергоблоків №3 і №4 Хмельницької АЕС, зареєстрований урядом у квітні 2024 року під №11146, отримав підтримку енергетичного комітету Верховної Ради 17 червня для ухвалення за основу. Невдовзі спікер парламенту Руслан Стефанчук заявив, що серед депутатів є значний консенсус щодо цього документа.
Проте вже 18 червня 2024-го законопроєкт було знято з розгляду у сесійній залі. Член енергетичного комітету Андрій Жупанин назвав документ таким, що суперечить інтересам держави, зокрема через плани закупівлі двох ядерних реакторів виробництва «Росатома» з недобудованої АЕС «Белене» в Болгарії.
17 грудня 2024-го Верховна Рада зняла з розгляду законопроєкт про розміщення, проєктування та будівництво енергоблоків №3 та №4 Хмельницької АЕС.
Міністр енергетики Герман Галущенко повідомляв, що болгарський парламент схвалив продаж обладнання за €600 млн.
4 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що проєкт добудови атомних блоків на Хмельницькій АЕС «є ключем до енергетичної незалежності України й енергетичної стабільності регіону, і важливо, щоб народні депутати України підтримали цей проєкт».
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