Верховна Рада дозволила «Енергоатому» придбати обладнання для добудови Хмельницької АЕС

Верховна Рада підтримала законопроєкт №11392, за яким надається дозвіл АТ «НАЕК «Енергоатом» придбати у Болгарії обладнання для будівництва енергоблоків №3 та №4 на Хмельницькій атомній електростанції, повідомив народний депутат Ярослав Железняк 11 лютого.

Ключові факти

Відповідне рішення прийнято на засіданні парламенту, «За» проголосував 261 депутат.

Документ надає дозвіл «Енергоатом» на придбання обладнання, необхідного для майбутнього будівництва енергоблоків № 3 та № 4 Хмельницької АЕС, у державної енергетичної компанії Болгарії – Natsionalna Elektricheska Kompania EAD.

За словами Железняка, «десятки мільярдів підуть у Болгарію для купівлі російських реакторів». Він уточнив, що наразі йдеться про дозвіл на купівлю обладнання, а не на початок будівництва.

10 лютого комітет Ради з антикорупційної політики визнав, що підготовлений до другого читання законопроєкт не відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Зокрема, у проєкті виявили потенційно корупціогенний фактор, який полягає у непрозорості визначення запропонованого типу реакторних установок.

Зазначається, що під час доопрацювання проекту до другого читання не провели аналіз можливості використання інших типів реакторних установок для будівництва енергоблоків № 3 та № 4 Хмельницької АЕС та співвідношення вартості будівництва цих енергоблоків при використанні альтернативного обладнання.

Контекст

Історія з реакторами для ХАЕС почалася ще у липні 2023 року, коли парламент Болгарії уповноважив свого міністра енергетики вести переговори з українським Міненерго щодо продажу обладнання, що призначалося для АЕС «Белене». Цей проєкт Болгарія скасувала у 2012 році, а для укладення такої угоди необхідне законодавче рішення про будівництво ХАЕС-3 і ХАЕС-4.

Законопроєкт про будівництво енергоблоків №3 і №4 Хмельницької АЕС, зареєстрований урядом у квітні 2024 року під №11146, отримав підтримку енергетичного комітету Верховної Ради 17 червня для ухвалення за основу. Невдовзі спікер парламенту Руслан Стефанчук заявив, що серед депутатів є значний консенсус щодо цього документа.

Проте вже 18 червня 2024-го законопроєкт було знято з розгляду у сесійній залі. Член енергетичного комітету Андрій Жупанин назвав документ таким, що суперечить інтересам держави, зокрема через плани закупівлі двох ядерних реакторів виробництва «Росатома» з недобудованої АЕС «Белене» в Болгарії.

17 грудня 2024-го Верховна Рада зняла з розгляду законопроєкт про розміщення, проєктування та будівництво енергоблоків №3 та №4 Хмельницької АЕС.

Міністр енергетики Герман Галущенко повідомляв, що болгарський парламент схвалив продаж обладнання за €600 млн.

4 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що проєкт добудови атомних блоків на Хмельницькій АЕС «є ключем до енергетичної незалежності України й енергетичної стабільності регіону, і важливо, щоб народні депутати України підтримали цей проєкт».