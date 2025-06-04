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Верховная Рада утвердила поправки в Бюджетный кодекс, необходимые для выполнения соглашения о недрах с США

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект №13256, который вносит изменения в Бюджетный кодекс для выполнения соглашения о недрах. Об этом сообщил народный депутат от партии «Голос» Ярослав Железняк 4 июня.

Подробности

  • За документ проголосовали 309 народных депутатов. По словам Железняка, текст законопроекта ко второму чтению почти не изменился.

Взнос Украины в фонд будет формироваться из половины средств, полученных после вступления в силу соглашения от:

  • ренты за добычу полезных ископаемых (нефти, газа, газового конденсата и т.п.) по новым лицензиям;
  • выдачи новых специальных разрешений на пользование недрами;
  • реализации государственной доли продукции по новым соглашениям о разделе продукции.

Эти средства будут зачисляться в специальный фонд госбюджета и по решению главного распорядителя (вероятно, Минэкономики) будут перечисляться в Фонд восстановления.

Контекст

17 апреля Украина и США подписали меморандум, подтверждающий намерение сторон завершить подготовку и заключить соглашение о недрах.

30 апреля между Украиной и Соединенными Штатами было подписано соглашение о создании инвестиционного фонда. Этот фонд должен стать основным механизмом привлечения инвестиций в развитие экономики Украины и укрепления стратегического партнерства между двумя странами.

8 мая Верховная Рада ратифицировала соглашение между правительствами Украины и США о создании Американо-украинского инвестиционного фонда восстановления. Законопроект №0309 в первом чтении и в целом поддержали 338 народных депутатов.

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