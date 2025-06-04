Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроєкт №13256, який вносить зміни до Бюджетного кодексу для виконання угоди про надра. Про це повідомив народний депутат від партії «Голос» Ярослав Железняк 4 червня.

Деталі

За документ проголосували 309 народних депутатів. За словами Железняка, текст законопроєкту до другого читання майже не змінився.

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Внесок України до фонду формуватиметься з половини коштів, отриманих після набуття чинності угодою від:

ренти за видобуток корисних копалин (нафти, газу, газового конденсату тощо) за новими ліцензіями;

видачі нових спеціальних дозволів на користування надрами;

реалізації державної частки продукції за новими угодами про розподіл продукції.

Ці кошти зараховуватимуться до спеціального фонду держбюджету і за рішенням головного розпорядника (ймовірно, Мінекономіки) перераховуватимуться до Фонду відновлення.

Контекст

17 квітня Україна та США підписали меморандум, який засвідчив намір сторін завершити підготовку та укласти угоду щодо надр.

30 квітня між Україною та Сполученими Штатами було підписано угоду про створення інвестиційного фонду. Цей фонд має стати основним механізмом для залучення інвестицій у розвиток економіки України та зміцнення стратегічного партнерства між двома країнами.

8 травня Верховна Рада ратифікувала угоду між урядами України та США про створення Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови. Законопроєкт №0309 у першому читанні та в цілому підтримали 338 народних депутатів.